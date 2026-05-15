Pumas salió con mínimo daño en su visita a Pachuca: 1-0

Los Pumas de la UNAM no pudieron hacer explotar su gran poder futbolístico en el duelo de ida de las semifinales del torneo Clausura 2026, pero al final de cuentas redujeron al mínimo los daños en su visita al estadio Hidalgo al permitir que Pachuca solo pudiera ganar con un gol de diferencia.

De esta forma, el duelo de vuelta está abierto para el próximo domingo en Ciudad Universitaria, en donde los felinos dirigidos por Efraín Juárez deberán remontar el gol de desventaja para poder avanzar a la gran final y es donde radica lo interesante del segundo duelo entre tuzos y felinos.

Porque hasta el momento el gol del neerlandés naturalizado marroquí Oussama Idrissi tiene al equipo de Eduardo Solari con un pie en la final, pero la clave será detener el gran volumen de juego ofensivo del equipo de los Pumas que en este torneo demostró una gran potencia en su estadio.

Idrissi, hizo la única anotación del encuentro, tras un cobro de tiro de esquina en corto, en el que realizaron una jugada preparada y con un gran disparo de derecha de fuera del área, que fue desviado en el camino y Keylor Navas no pudo reaccionar.

Pumas no escondió desde el principio que prefería aguardar el partido con un planteamiento más reservado que el que utilizó contra el América al dejar en la banca a Uriel Antuna y al brasileño Juninho, echando mano de Pablo Bennevendo y Antonio Leone.

Podría decirse que esta forma de defenderse no correspondió a la filosofía de los Pumas, pero al final el fin justifica los medios, aunque tampoco podría decirse que el Pachuca ya está descartado de avanzar a la final, sobre todo porque tiene hombres de ofensiva capaz de cambiar el destino de cualquier partido.

En el partido de este jueves, Kennedy y Oussama Idrissi fueron los generadores de las mayores opciones de peligro, pero al final el coquetear con el peligro le salió barato a los Pumas para el duelo de vuelta el domingo en CU.

Al minuto 38 llegó la recompensa a la presión de los Tuzos sobre los universitarios. Primero, Pablo Bennevendo regaló un tiro de esquina, y posteriormente hizo lo mismo Keylor Navas; los hidalguenses cobraron en corto y Oussama Idrissi mandó un gran disparo que fue desviado por la saga de los Pumas y el arquero tico no pudo hacer nada.

Pumas modificó en la segunda mitad con el ingreso de Juninho y con esto ganaron en vivacidad, al grado de que generó la expulsión de Eduardo Bauermann cuando el brasileño se barrió y detuvo el ataque universitario. Ismael López solo había amonestado al central, pero el VAR lo llamó y tras revisar la acción, lo expulsó por malograr una oportunidad manifiesta de gol.

Adalberto Carrasquilla y Sergio Barreto en gran duelo entre Pachuca contra Pumas. Crédito: Jacqueline Pedraza | Imago7

A pesar de la expulsión, Pumas no pudo empatar el encuentro, mientras los Tuzos se contuvieron un poco en defensa. El tiempo ya era muy poco y ya no dio tiempo para más y capitalinos e hidalguenses dejaron una serie muy abierta para la Vuelta y definir al equipo que avance a la gran Final del Clausura 2026.

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