D4vd se declara no culpable de asesinato en caso de Celeste Rivas en Los Ángeles

El cantante D4vd se declaró no culpable de asesinato y otros cargos en su contra, la mañana de este lunes en una audiencia preliminar por el homicidio de la hispana Celeste Rivas Hernández, en un tribunal de Los Ángeles.

Durante la audiencia, se anunció que D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, había cambiado de defensa, tras despedir a su equipo privado de abogadas y optar por ser representado por el defensor público de Los Ángeles, Walid Fouad Kandeel.

Se desconoce si el cambio en la defensa del cantante podría traer como consecuencia un retraso en la fecha de inicio del juicio.

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“Muy a menudo, en estos casos, un nuevo abogado necesita tiempo adicional para revisar todas las pruebas y asegurarse de estar preparado para proceder Esto puede ocurrir o no en este caso”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, durante una conferencia de prensa.

El fiscal de distrito mencionó que, lo que también podría suceder, es que el nuevo abogado evalúe las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar y presente una moción para desestimar uno o los tres cargos basándose en fundamentos legales.

Los restos de Celeste Rivas, desmembrados y en estado de descomposición, fueron descubiertos el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un automóvil Tesla a nombre del cantante, en un depósito de vehículos remolcados en Hollywood.

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A finales de julio, después de una audiencia preliminar de cuatro días, la jueza Charlaine Olmedo, del Tribunal Superior de Los Ángeles, consideró que la fiscalía había presentado las pruebas suficientes para proceder a un juicio en contra de David Burke.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles alega que el cantante asesinó a Celeste Rivas, de 14 años, después de que la adolescente hispana lo amenazara con hacer pública su relación ilegal, lo que perjudicaría su carrera musical.

David Burke fue acusado de múltiples cargos, entre ellos asesinato en primer grado, abuso sexual de un menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos, por la muerte de Celeste Rivas.

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En su acusación, los fiscales también presentaron alegaciones de circunstancias agravantes, incluyendo el asesinato de un testigo y el asesinato con fines de lucro, lo que hace que Burke sea elegible para la pena de muerte.

“Estos cargos incluyen los más graves que puede presentar la fiscalía, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias agravantes”, expresó Hochman, en referencia a los cargos que se presentaron en abril contra el cantante.

“Existen cargos adicionales contra el Sr. Burke, entre ellos actos sexuales continuados y actos sexuales lascivos y obscenos con una persona menor de 14 años”, añadió el fiscal.

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De acuerdo con los registros judiciales, Celeste Rivas fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando acudió a la residencia de David Burke, en Hollywood Hills, donde presuntamente fue apuñalada por Burke.

Se tiene previsto que D4vd comparezca de nuevo en la corte para una audiencia preliminar el 19 de octubre, mientras que el juicio en su contra podría comenzar dentro de los 90 días posteriores a esa próxima audiencia.

David Anthony Burke permanece bajo custodia de las autoridades del condado de Los Ángeles sin derecho a fianza.

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