Juez amonestado por amenazar con disparar a abogados en tribunal en Los Ángeles

Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles fue amenazado públicamente por la agencia estatal por hacer comentarios polémicos e incluso por amenazar con disparar a personas en una sala del tribunal.

Enrique Monguia, ex defensor público del condado de Los Ángeles y designado como juez en 2014 por el entonces gobernador Jerry Brown, no impugnó la amonestación pública que le presentó la Comisión de Desempeño Judicial, un informe que generalmente se emite en casos de conducta atroz.

En su informe, con fecha del 28 de agosto, la comisión dijo que Monguia, mientras presidía asuntos penales en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz, en el centro de Los Ángeles, amenazó con violencia armada contra dos abogados y un juez jubilado, y también hizo comentarios descorteses.

“Dieron la apariencia de parcialidad hacia una víctima de un delito, posibles jurados, acusados, abogados y otros”, señaló la comisión.

En un caso de septiembre de 2023, Monguia les dijo a dos abogados que creía que estaban discutiendo un caso demasiado alto y que autorizaría a su alguacil a usar la fuerza física, no para que el alguacil disparara al abogado, sino para que el propio juez pudiera dispararle al abogado si no bajaban la voz.

Un mes después, el juez retirado del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Stephen Marcus, que trabajaba en una sala diferente, entró en la sala del tribunal de Monguia sin su toga judicial y se le negó el acceso a una entrada privada reservada para el personal del tribunal.

Según la comisión, el juez Monguia le dijo al juez Marcus que había tenido suerte de que el alguacil no estuviera allí, porque, de lo contrario, le habría ordenado que le disparara, o algo por el estilo.

“La comisión concluyó que los comentarios del juez Monguia sobre disparar a personas, o hacer que se dispare a personas en la sala del tribunal, constituyeron un abuso de autoridad, fomentaron una atmósfera de intimidación en la sala del tribunal e, incluso, si se hicieron en broma, fueron indignos y descorteses”, dijo el informe.

De acuerdo con el panel, no fueron solo los abogados y los jueces los que fueron objetivos de los comentarios hechos por el juez Monguia.

En otra ocasión, le dijo a un fiscal que una mujer embarazada con antecedentes por drogas iba a tener un “bebé de metanfetamina” que sería “mantenido con (sus) impuestos”, y le mencionó a un acusado con sobrepeso que tenía problemas para pagar las multas que no parecía que estuviera pasando hambre.

En septiembre de 2022, durante la selección de un jurado, calificó de “desastre” a un posible jurado porque tenía un hijo con antecedentes penales.

“La dirección del Tribunal reafirma su convicción de que los funcionarios judiciales deben defender la integridad e imparcialidad del poder judicial impartiendo justicia con imparcialidad y ejemplificando los más altos estándares de conducta, tanto dentro como fuera del tribunal”, dijo un portavoz del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a “Los Ángeles Times”.

La comisión afirmó que el juez Monguia reconoció que su conducta fue inapropiada.

