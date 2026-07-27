CalFresh lanza sistema de compras de alimentos en línea en Los Ángeles

El programa CalFresh anunció el lanzamiento de un sistema de compras de alimentos en línea para beneficiarios en el condado de Los Ángeles.

CalFresh dijo que el nuevo sistema está disponible para los pagos en línea de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), disponible para adquirir productos agrícolas frescos a través del programa de entrega de Food Access LA.

La iniciativa integra la compra en línea con tarjetas EBT en el servicio de suscripción de entrega a domicilio de Food Access LA, que ofrece alimentos producidos en entre cinco y siete granjas de la región.

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Como el programa se encarga de la logística y la distribución de los productos a domicilio, ayuda a las familias trabajadoras, a las personas mayores, a los estudiantes universitarios y a las personas con discapacidad que no pueden acudir a las tiendas o que tienen problemas de horario.

El programa que lanza CalFresh fortalece la economía local al mantener el dinero destinado a la alimentación en el sur de California.

“Los alimentos saludables no son un lujo. Las familias merecen tener acceso a productos de alta calidad, así como la posibilidad de elegir con criterio lo que ponen en sus platos”, declaró la directora ejecutiva de Food Access LA, Jennifer Grissom, en un comunicado.

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“La compra en línea con EBT moderniza nuestra infraestructura de acceso a los alimentos, a la vez que conecta a más hogares con alimentos frescos y cultivados localmente”, agregó Grissom.

La directora del programa Eat! LA Food Distribution, Isabel Thottam, dijo que la iniciativa permite a las familias solicitar productos frescos desde sus casas, mientras apoya a los pequeños agricultores de California.

“Food Access LA se encarga de la entrega, lo que permite a los agricultores centrarse en cultivar alimentos de calidad, mientras que nosotros llevamos el acceso al mercado de agricultores directamente a la puerta de los consumidores”, explicó Thottam.

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Food Access LA, organización sin fines de lucro, recibe las solicitudes de residentes del condado de Los Ángeles interesados en inscribirse en el sistema, trámite que se puede llevar a cabo en su sitio web.

En el portal, los miembros de la comunidad y las familias que cumplan con los requisitos pueden consultar las opciones de suscripción, así como programar entregas recurrentes en línea.

Si es beneficiario de CalFresh, puede inscribirse en el programa de entrega de alimentos a domicilio del mercado de agricultores en el sitio web de Food Access LA.

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Debe asegurarse de que su cuenta EBT se encuentre activa y tenga a la mano los datos de su dirección de entrega en el momento de crear su cuenta en el programa.

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