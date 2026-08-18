Condado de Los Ángeles abre listas de espera para viviendas públicas

Desde este lunes 17 de agosto, se abrieron las inscripciones para las listas de espera de viviendas públicas, anunció la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA).

Las inscripciones para las 16 listas de espera comenzaron a las 8:00 a.m. de este lunes, y permanecerán abiertas hasta las 5:00 p.m. del miércoles 16 de septiembre de 2026.

LACDA housing waitlists open today at 8 AM. Apply by 9/16 at 5 PM at https://t.co/r3OmC56eT0 or (626) 5861522. Small-site lists may close early, Section 8 remainds closed. Register for one or more lists, including 10 elderly-designated properties. #lacounty #publichousing pic.twitter.com/5uqwUk2bdx — LA County DHR (@LACountyDHR) August 17, 2026

Los solicitantes pueden inscribirse en una o más de las listas de espera disponibles, que incluyen 10 propiedades destinadas a personas mayores.

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De acuerdo con LACDA, las listas de espera para las viviendas públicas se cerrarán después de que se reciban 1,000 solicitudes o a las 5:00 p.m. del 16 de septiembre, lo que ocurra primero.

En la medida en que las viviendas estén disponibles, los solicitantes serán seleccionados de cada lista de espera de acuerdo con sus preferencias y, posteriormente, al tomar en cuenta la fecha y hora en que presentaron su solicitud de inscripción, dijo LACDA.

La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles informó que la lista de espera del programa Sección 8 del condado permanece cerrada.

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Los solicitantes pueden inscribirse en varias listas de espera. Sin embargo, la agencia advirtió que rechazar una vivienda ofrecida en cualquiera de las listas seleccionadas resultará en su exclusión de todas las demás listas de espera de vivienda pública en las que se haya inscrito.

El plazo de inscripción en las listas de espera vence a las 5:00 p.m. del 16 de septiembre de 2026, a menos de que se alcance el límite de 1,000 solicitudes.

Las personas interesadas en solicitar su inscripción a una o más listas de espera pueden hacer el trámite en el portal de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles en este enlace, o comunicándose al 626-586-1522.

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En el sitio web de LACDA, puede encontrar información sobre las viviendas participantes, incluyendo direcciones, número de habitaciones y servicios disponibles.

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