Michelle Obama revela que nunca quiso ver a su esposo convertido en político

Durante su intervención en el podcast IMO titulado “The Making of A Style Icon” (La creación de un ícono de estilo), la abogada de Chicago compartió la desagradable experiencia de haber escuchado a su esposo externarle su deseo de representar a la ciudadanía desde una tribuna.

“Tenía un trabajo importante a tiempo completo y dos niñas pequeñas cuando mi marido decidió que iba a ser político. Entonces le dije ‘¡Dios mío! ¿En serio? ¿No puedes elegir otra carrera? Quiero decir, hay tantas otras opciones. Tienes mucho talento, sabes, podrías hacer casi cualquier cosa… ¿Estás seguro de que quieres dedicarte a la política?’”, rememoró.

Conforme pasó el tiempo y Barak Obama comenzó a ascender en la política, a su esposa cada vez le resultaba más incómodo tener que acoplar su tiempo y actividades al ritmo demandante de la actividad elegida por el demócrata nacido en Hawái.

“Llevaba a las niñas a ballet, las recogía, preparaba la cena y me iba al trabajo”, recordó.

Sin embargo, no fue sino hasta que le tocó acompañar a su esposo durante evento en que pronunciaría un discurso, cuando asimiló cómo su vida estaba cambiando con la obligación incluso de modificar hasta su vestimenta, esto para no desentonar.

“Pensé: ‘¡Dios mío, no tengo nada que ponerme y no puedo simplemente coger uno de mis trajes! Entonces, hice una de esas escapadas frenéticas a la hora del almuerzo, probablemente a Bloomingdale’s, y por casualidad encontré un precioso traje”, señaló.

Michelle Obama está decidida a no volver a ejercer ningún rol político. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

Después, todo fue cuestión de irse puliendo con la ayuda de mentores más experimentados, pues la habilidad mostrada por Barack Hussein Obama II con el uso de la palabra y su personalidad le permitieron conquistar el sueño de ser presidente de la nación.

No obstante, a Michelle Obama no le tiembla la voz al señalar que a la política le atribuye haberla distanciado de su esposo, sobre todo durante los años en que gobernó al país.

Es por ello que decidió alejarse de cualquier acto partidista y optar por disfrutar de la escritura y la conducción de un podcast donde suele compartir su experiencia de vida abordando diversos temas menos los referentes a la política, pues ahora ya le resulta desgastante.

