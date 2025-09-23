Barack y Michelle Obama despejan dudas sobre un posible divorcio al ser captados en un yate en Italia

El matrimonio entre Barack y Michelle Obama parece haber dejado atrás las versiones que apuntaban a un posible divorcio, pues recientemente ambos fueron captados disfrutando de la brisa marina en Italia.

A principios de este año, el expresidente Obama acudió a la toma de posesión de Donald Trump y al funeral del exmandatario Jimmy Carter sin su esposa Michelle, mientras que el resto de los políticos alto nivel lo hicieron acompañados de sus respectivos conyugues.

Dicha situación alimentó la sospecha de que algo le estaba incomodando a la exprimera dama o bien hacia una crisis en su relación de décadas.

Sin embargo, conforme han transcurrido los meses, la propia exprimera dama ha ido eliminando cualquier especulación sobre una hipotética separación matrimonial.

A través del podcast que conduce al lado de su hermano, Michelle Obama llegó a mencionar no comulgar con la política de Donald Trump sobre todo en materia migratoria y de ahí su decisión de marcar distancia con el republicano, aunque ello haya implicado no acompañar a su esposo Barack para ver cómo el conservador neoyorquino asumía el control del gobierno por segunda ocasión.

De hecho, la abogada de Washington también ha manifestado su deseo de mantenerse alejada de la política, posición contradictoria a lo que Barack Obama continúa haciendo al recabar fondos para restructurar al Partido Demócrata.

A pesar de sus diferentes enfoques, el fin de semana la pareja presidencial viajó hasta la Riviera italiana para convivir con el cineasta Steven Spielberg y esposa Kate Capshaw en un majestuoso yate.

Aunque Michelle y Barack Obama acudieron a la Convención Nacional Demócrata celebrada el año pasado, después ella dejó de acompañarlo a eventos ligados a la política. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Es de llamar la atención que Michelle Obama llegó sola hasta el Puerto de Portofino donde se encontraba la embarcación valuada en más de $250 millones de dólares.

Horas más tarde, la movilización de un nutrido sequito de seguridad alertó a varios fotógrafos que esperaban el arribo del expresidente estadounidense.

Algunos medios informativos europeos reportaron que Barack Obama pasó gran parte del tiempo en el yate de Spielberg pegado a una computadora portátil, un tanto apartado de su esposa y de quienes lo invitaron a disfrutar de la belleza marina.

Durante los próximos meses, los Obama muy probablemente volverán a separarse de manera esporádica, pues el exmandatario de la nación ha ofrecido su respaldo absoluto a los candidatos demócratas que se postularán en las elecciones intermedias, pues su objetivo es restarle poder al presidente Donald Trump.

Sin embargo, Michelle Obama a eso le resta importancia al señalar, desde meses atrás, tener lazos muy fuertes para mantener vigente su relación matrimonial.

“No ha habido un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre”, expresó.

