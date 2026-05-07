Mark Hamill, actor de la zaga “Star Wars”, publicó una imagen donde presenta a Donald Trump “muerto”

Mark Hamill, célebre actor californiano, publicó una controversial imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) donde se observa el cuerpo del presidente Donald Trump colocado sobre un sepulcro.

A punto de cumplirse dos semanas de que se produjera un tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), el cual fue descrito por la Casa Blanca como un intento de asesinato en contra del mandatario de la nación, el histrión de 74 años encendió las redes sociales mediante una publicación que podría generarle problemas legales.

En una cuenta de su propiedad creada en Bluesky (bsky.social), una red social de microblogging muy similar a la plataforma X, antes conocida como Twitter, Hamill compartió una imagen donde presenta el cadáver de Trump recostado sobre un sepulcro con las manos cruzadas y los ojos cerrados.

Además, se puede apreciar una lapida colocada sobre su cabeza destacando que el magnate neoyorquino presuntamente falleció en 2024, cuando en la vida real se libró la muerte después de que un disparo de un estudiante le voló parte de la oreja derecha mientras participa en un mitin de campaña celebrado en Butler, Pensilvania.

A la controversial imagen le agregó un texto que inicia con la frase “Ojalá”.

Mark Hamill posted an image on Bluesky appearing to show a dec*ased President Trump with the words 'If Only' overlaid.



The post came less than two weeks after the THIRD assassination attempt on 47.



I hope the @FBI is looking into this.



Pure evil. pic.twitter.com/aIy5EK1DgW — Julia 🇺🇸 (@Jules31415) May 7, 2026

Acto seguido, el actor le reprocha al republicano de 79 años lo que a su juicio ha resultado un deficiente trabajo al frente de la Casa Blanca durante su segunda etapa como presidente.

“Debería vivir lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de mitad de mandato, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes. Lo suficiente para darse cuenta de que quedará deshonrado para siempre en los libros de historia”, enfatizó.

Horas después de que el posteo de Mark Hamill se convirtió en tendencia, el propio actor optó por desaparecerlo, pero algunos usuarios lo republicaron.

Aunque algunos medios informativos lo contactaron con el objetivo de que brindará un comentario relacionado con su publicación, se negó y ahora se espera conocer la respuesta de la Casa Blanca.

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