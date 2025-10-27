Retrasos en vuelos empeorarán por cierre de gobierno, alertó Sean Duffy

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que los controladores de tráfico aéreo “se están agotando” en medio del actual cierre gubernamental y ya están buscando un segundo trabajo, lo que empeorará la situación.

Duffy describió que el cierre del Gobierno federal impactó ya este domingo de sobremanera el tráfico aéreo, incluido el del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) donde se paralizaron por varias horas las operaciones.

En entrevista a la cadena Fox, Duffy dijo que ha podido ver el estrés en los controladores aéreos con los que mantiene conversaciones por el hecho de que probablemente no recibirán su salario el próximo martes si el cierre del gobierno continúa.

On Tuesday, 13,000 air traffic controllers will get a $0 paycheck because Democrats are holding the government hostage.



I don’t want our controllers going to a FOOD BANK! The fact that they are having to think about how to put food on the table is UNACCEPTABLE.



End the… pic.twitter.com/lwyxzHpYB1 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) October 26, 2025

“Justo ayer… tuvimos 22 alertas de personal. Es uno de los niveles más altos que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre“, explicó el secretario.

“Eso es señal de que los controladores están agotados”, añadió.

El secretario de Transporte añadió que los pasajeros aéreos deberían esperar más retrasos esta semana. El jueves pasado, Duffy declaró en conferencia de prensa que no podía garantizar que los vuelos no sufrieran retrasos ni cancelaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de paralización temporal la mañana de este domingo en el LAX, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, lo que causó múltiples retrasos en los vuelos y frustración entre los pasajeros.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, casi 2,000 vuelos dentro, hacia o desde EE. UU. se han retrasado hasta el domingo, y más de 130 se han cancelado. The Hill se ha puesto en contacto con la Administración Federal de Aviación para obtener información sobre el porcentaje de vuelos retrasados ​​o cancelados debido a la falta de personal.

El cierre del gobierno estadounidense cumplió 26 días, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia.

Un grupo de congresistas demócratas, entre los que destacan los senadores Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks, junto al gobernador de Maryland, Wes Moore, advirtieron que mientras más se demoren los republicanos en buscar una salida coordinada al cierre más se pondrá en riesgo la seguridad aérea.

Los legisladores advirtieron que cuanto más se prolongue el cierre, mayor será la probabilidad de interrupciones, como las ocurridas en enero de 2019, que representó un punto de inflexión en el cierre de Gobierno más largo que ha registrado Estados Unidos, con 35 días, y obligó al cierre del Aeropuerto de LaGuardia en Nueva York.

Sigue leyendo:

· Más estados advierten que no hay fondos para SNAP en noviembre si el cierre continúa

· La Casa Blanca usará ingresos de los aranceles para financiar WIC durante el cierre del gobierno

· Millones corren el riesgo de no recibir cupones de alimentos si el cierre de gobierno continúa