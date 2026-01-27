Greg Abbott suspende visas H-1B en Texas, prioriza empleo local

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la congelación inmediata de nuevas solicitudes de visas H-1B por parte de agencias estatales e instituciones públicas de educación superior, en una medida que busca priorizar el empleo para trabajadores texanos y frenar presuntos abusos del programa federal.

La medida se mantendrá vigente hasta mayo de 2027, cuando termine la sesión de la Legislatura de Texas, a menos que la Comisión de la Fuerza Laboral otorgue excepciones por escrito.

Motivos de la decisión

En una carta dirigida a los jefes de agencias estatales, Abbott sostuvo que la suspensión permitirá a los legisladores estatales evaluar posibles cambios normativos, mientras el Congreso de Estados Unidos y la administración federal revisan el funcionamiento del programa H-1B.

El gobernador señaló que el objetivo de estas visas es complementar la fuerza laboral estadounidense y no reemplazarla, en línea con una proclamación presidencial emitida por Donald Trump en septiembre de 2025. La orden también responde a denuncias recientes sobre el uso indebido del programa.

“La economía de Texas debe beneficiar primero a los trabajadores texanos”, afirmó Abbott, al subrayar que los empleos financiados con recursos públicos deben ser ocupados prioritariamente por residentes del estado.

Informes obligatorios y supervisión

Como parte de la medida, las agencias estatales y universidades públicas deberán presentar un informe detallado antes del 27 de marzo de 2026 ante la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. El reporte deberá incluir información sobre el número de visas H-1B activas, renovaciones recientes, países de origen de los trabajadores, funciones desempeñadas, fechas de vencimiento y evidencia de intentos previos de contratación de candidatos locales.

Además, la comisión estatal fue instruida para emitir las directrices necesarias que garanticen la correcta implementación de la orden ejecutiva.

Texans come first.



I’m directing state agencies and universities to freeze new H-1B visa petitions. Texas taxpayers invest billions to train our workforce. Those jobs should go to Texans.



Texas is the strongest economic engine in America. We’re going to keep it that way.… — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 27, 2026

Impacto en educación superior y mercado laboral

Abbott defendió la decisión recordando que Texas ha invertido miles de millones de dólares en educación superior y capacitación laboral, incluyendo fondos aprobados en 2023 y nuevas partidas destinadas al desarrollo de la fuerza laboral en 2025.

Según el gobernador, estas inversiones refuerzan la necesidad de que las instituciones públicas apuesten por talento local antes de recurrir a trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, que permiten contratar profesionales especializados por tiempo limitado.

La medida abre un nuevo capítulo en el debate sobre migración laboral, empleo público y soberanía estatal, en un contexto de revisión más amplia del programa H-1B a nivel federal.

Sigue leyendo: