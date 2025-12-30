Empresario y designado del gobernador Abbott es asesinado a tiros en una ciudad fronteriza

Un destacado empresario y designado del gobernador de Texas, Greg Abbott, fue asesinado a tiros durante el fin de semana en la ciudad fronteriza de McAllen, en el Valle del Río Grande, informaron las autoridades locales.

La policía identificó a la víctima como Eddy Betancourt, de 61 años, residente de Mission, Texas. Los agentes acudieron la tarde del sábado a la cuadra 800 de North Ware Road tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre un hombre tendido en el suelo, aparentemente herido de bala y sin signos vitales.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Betancourt inconsciente, sin pulso y con lo que parecía ser una herida de arma de fuego. Fue declarado muerto en el sitio, y el caso fue clasificado de inmediato como homicidio.

Identifican a un sospechoso por el crimen

El domingo, la policía de McAllen identificó a Reynaldo Mata-Ríos, de 60 años, como el principal sospechoso del asesinato. Un tribunal municipal emitió una orden de arresto en su contra por el cargo de asesinato, considerado un delito grave de primer grado en Texas.

Las autoridades indicaron que Mata-Ríos manifestó su intención de entregarse, aunque hasta la tarde del domingo no lo había hecho. Según la policía, el sospechoso mide aproximadamente 1,83 metros, pesa unos 89 kilos y tiene cabello y ojos castaños.

Hasta el momento, no se ha revelado el posible motivo del crimen y la investigación permanece en curso.

Trayectoria empresarial y rol en el gobierno estatal

En 2020, el gobernador Greg Abbott nombró a Betancourt miembro de la Comisión de Instalaciones de Texas, organismo encargado de supervisar la construcción, mantenimiento y arrendamiento de edificios estatales. En 2023, fue ratificado para un nuevo período que se extendería hasta 2029.

Además de su rol en el gobierno estatal, Betancourt tenía una amplia trayectoria en el sector privado. Fue presidente de R&B General Construction Co. Inc., copropietario y presidente de National Tire and Wheel LLC, y gerente general de socios minoristas de E2H Investment.

También integró la junta directiva del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo y fue miembro de la Junta de Agentes Inmobiliarios de McAllen y de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Investigación en desarrollo

Las autoridades reiteraron que el caso continúa bajo investigación y pidieron a cualquier persona con información relevante que se comunique con la policía de McAllen. Hasta ahora, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el asesinato ni sobre la relación entre la víctima y el sospechoso.

