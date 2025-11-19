Greg Abbott designa a dos organizaciones musulmanas como terroristas extranjeras en Texas

Gregory Wayne Abbott, gobernador de Texas, firmó un documento mediante el cual declara a La Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) como organizaciones terroristas extranjeras en el estado de la “Estrella Solitaria”.

A través de un comunicado, el republicano de 68 años señaló estar preocupado por la penetración que ambas organizaciones han logrado en los últimos años Texas, lo cual considera un riesgo para la seguridad.

“Los Hermanos Musulmanes y CAIR han dejado claro desde hace tiempo sus objetivos: imponer por la fuerza la ley islámica y establecer el ‘dominio del islam sobre el mundo’.

Las acciones emprendidas por los Hermanos Musulmanes y CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables”, indica parte de la misiva.

A nivel mundial, el CAIR es conocido por ser un grupo musulmán de derechos civiles enfocado en defender los derechos humanos, así que etiquetarlo bajo la denominación de organización terrorista resulta controversial.

Greg Abbott considera que un incremento de la población musulmana en Texas podría representar un enorme riesgo para el resto de la ciudadanía. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, dicha organización musulmana emitió una misiva donde anticipa el inicio de una batalla legal en contra de Greg Abbott por difamarla.

“Aunque nos sentimos halagados por la obsesión de Greg Abbott con nuestra organización de derechos civiles, su maniobra publicitaria disfrazada de proclamación no tiene fundamento ni en los hechos ni en la ley.

Al difamar a una prominente institución musulmana estadounidense con teorías de conspiración desacreditadas y citas inventadas, el Sr. Abbott ha demostrado una vez más que su máxima prioridad es promover la intolerancia antimusulmana, no servir al pueblo de Texas”, señala el documento.

Con respecto a La Hermandad Musulmana, pese a ser una organización islamista suní transnacional fundada en Egipto, la cual presuntamente se dedica a brindar servicios sociales como farmacias, hospitales y escuelas, el republicano Ted Cruz, senador por Texas, llevaba meses promoviendo un proyecto de ley para designarla como organización terrorista.

El posicionamiento del político nacido en Calgary, Canadá, surgió a raíz de un ataque perpetrado en junio por un hombre identificado como Mohamed Soliman.

Durante una manifestación pro-Israel llevada a cabo en Bouler, Colorado, el individuo originario de Egipto atacó con bombas molotov a 12 de personas.

Dicha acción propició que tanto al agresor como a sus familiares les retiraran las visas necesarias para continuar viviendo en Estados Unidos.

Frente a dicha situación, Greg Abbott exigió mano dura para este tipo de acciones violentas.

“Estos extremistas radicales no son bienvenidos en nuestro estado y ahora tienen prohibido adquirir cualquier interés inmobiliario en Texas”, enfatizó.

