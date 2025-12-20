Trump decretó dos nuevos días festivos federales en diciembre: lo que debes saber

Este diciembre, los trabajadores de Estados Unidos podrán disfrutar de un pequeño descanso extra durante las fiestas, gracias a una reciente decisión del presidente. El 18 de diciembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 26 de diciembre (día después de Navidad) como feriados federales para 2025. Esto significa que, en esos días, algunas personas podrán descansar un poco más, extendiendo las festividades navideñas.

Aunque esta medida es un alivio para muchos, no todos los trabajadores verán el beneficio de estos días libres. La razón es que, aunque Trump ha declarado estos días como festivos para el 2025, la medida no es permanente. Para que un día se convierta en un feriado oficial en el calendario federal de forma permanente, debe ser aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente, como ocurrió con el Juneteenth en 2021 (19 de junio).

¿Qué significa realmente para los trabajadores?

Aunque el 24 y el 26 de diciembre serán días festivos federales en 2025, no todos los empleados tendrán la oportunidad de disfrutar de estos días sin trabajar. El decreto de Trump solo afecta a las agencias gubernamentales, lo que implica que oficinas federales estarán cerradas.

Sin embargo, las empresas privadas pueden optar por ofrecer estos días como descanso, pero no están obligadas por ley a hacerlo. Solo aquellos que trabajen en el gobierno o en agencias federales podrán contar con el día libre, mientras que otros sectores podrían no ver un cambio significativo.

¿Qué pasa con los bancos y las tiendas?

El 25 de diciembre, Navidad, la mayoría de los bancos, tiendas y servicios privados permanecerán cerrados, como es habitual. Sin embargo, el 24 y el 26 de diciembre seguirán siendo días laborales para muchos comercios.

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos estarán abiertos en ambas fechas, a excepción de la Navidad.

Además, los principales minoristas, como Walmart, Target y Costco, seguirán sus horarios tradicionales, cerrando solo el 25 de diciembre.

En cuanto al servicio postal, las oficinas de correos del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) estarán cerradas el 25 de diciembre, pero permanecerán abiertas el 24 y 26 de diciembre para ofrecer servicios de transacciones al público.

¿Es este un cambio permanente?

Es importante señalar que este decreto de Trump no implica que estos días sean añadidos permanentemente al calendario de feriados. De hecho, este tipo de decretos presidenciales son relativamente comunes durante la temporada navideña. Por ejemplo, en 2014, el presidente Barack Obama también declaró el 26 de diciembre como festivo, ya que coincidía con un viernes. Además, Trump ya había declarado festivo el 24 de diciembre durante su primer mandato en 2019 y 2020.

Este tipo de medidas no modifica el calendario a largo plazo y, por lo tanto, no garantiza que el 24 y 26 de diciembre sean días libres en años posteriores.

Si tienes planes para esos días, es importante que verifiques con anticipación si tu lugar de trabajo estará abierto o cerrado. También, si necesitas realizar trámites o hacer compras, ten en cuenta que las tiendas y servicios no necesariamente estarán cerrados. Además, las agencias federales serán las únicas en las que no se trabajará esos días. Asegúrate de organizar tus actividades con tiempo para evitar cualquier demora.

