Cambios fiscales afectan a los ahorradores para la jubilación

Muchos estadounidenses este año podrían ver cambios significativos tanto en sus presupuestos como planificación de la jubilación, luego de que a principios de este 2026 entrara en vigor una nueva norma que modifica la manera en que las personas de ingresos más altos realicen sus contribuciones de recuperación a su plan de jubilación 401(k) del lugar de trabajo.

El ajuste establecido en la Ley SECURE 2.0 de 2022 indica que, los adultos mayores de 50 años con ganancias de $150,000 dólares o más, las cuales están sujetas al impuesto sobre la nómina, deben realizar contribuciones de recuperación a un Roth 401(k).

Según la norma, los trabajadores afectados perderán la deducción fiscal inicial que anteriormente podía usarse para las aportaciones complementarias a su cuenta 401(k) tradicional, por lo que esta deducción reduce la renta imponible en función del monto de su aportación.

Aunque según el IRS, trabajadores cercanos a la jubilación tendrán otros beneficios y ventajas en las cuentas Roth, entre los que se menciona: retiros y ganancias libres de impuestos, siempre que se cumpla la regla de vencimiento de cinco años que establece el plan.

Ahora bien, los trabajadores con ingresos menores a los $150,000 dólares no se verán afectados por el cambio de regla, estos pueden continuar con sus contribuciones de recuperación, ya sea a un 401(k) tradicional o un Roth 401(k).

Ante los cambios, Fidelity, una de las más reconocidas instituciones financieras a nivel mundial especializada en jubilación recomienda que aquellos adultos mayores que están ahorrando para la jubilación y que están pensando en su estrategia de retiro deberían considerar otras formas de ahorro, entre ellas, señala maximizar las contribuciones regulares a los planes 401(k), contribuciones parciales a un IRA Roth o un IRA tradicional, o también convertir los fondos de un IRA tradicional a un IRA Roth.

