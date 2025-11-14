¿Nevará en California durante Thanksgiving?

El Thanksgiving Day del 27 de noviembre llegará con un ambiente estable y sin señales de nieve en la mayor parte de California, especialmente en Los Ángeles, donde se espera un día seco y con temperaturas templadas.

Aunque algunos viajeros se preguntan si un cambio de clima podría traer una nevada temprana, los pronósticos disponibles indican que esta posibilidad es mínima.

Según AccuWeather, el día contará con una máxima de 23 °C, mucho sol, ráfagas de viento de hasta 19 km/h y 25% de probabilidad de precipitación, aunque sin acumulación prevista.

El índice de tormentas eléctricas es del 0%, lo que confirma un panorama sin eventos extremos. Con estas condiciones, no existe posibilidad de nieve en Los Ángeles ni en zonas bajas de California.

Las nevadas, en caso de presentarse, quedarían restringidas a áreas montañosas como la Sierra Nevada, donde el clima sí suele permitir acumulación en estas fechas, aunque no forma parte del pronóstico para este día específico.

Así estará el clima ara Thanksgiving Day en Los Ángeles

De acuerdo con datos de Tiempo3, el día presentará cielo cubierto, una temperatura de 13 °C y 0% de probabilidad de lluvia.

Asimismo, el viento será ligero, con velocidad de apenas 3 km/h, lo que anticipa un inicio de jornada tranquilo para quienes salgan a reuniones familiares o a los desfiles tradicionales.

El mediodía: más cálido y con sol

Hacia horas del mediodía, el clima cambiará a totalmente soleado, alcanzando los 17 °C y una humedad del 46%. El viento aumentará ligeramente a 4 km/h, pero sin afectar la sensación térmica. Este escenario favorece los desplazamientos en carretera y las actividades al aire libre.

Tarde y noche con cielo despejado y ambiente estable

Durante la tarde, el pronóstico indica cielo despejado, 18 °C y nuevamente 0% de probabilidad de lluvia, con vientos de 10 km/h. Ya en la noche, la temperatura bajará a 15 °C, con vientos de 5 km/h, y seguirá predominando un cielo despejado.