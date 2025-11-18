Oferta de Walmart por Thanksgiving: pavo con todo incluido por $39
Por $39.47 puedes comprar el kit de 15 ingredientes, incluyendo el pavo, que ofrece Walmart para Thanksgiving Day
Desde un pavo congelado que puede alcanzar las 16 libras, hasta una bolsita de arándanos rojos y frescos. A través de su sitio web, Walmart está ofertando los ingredientes para una cena completa de Thanksgiving, que este año se celebra el 27 de noviembre.
Por $39.47 puedes comprar el kit de 15 ingredientes, incluyendo el pavo. Sin embargo, puedes añadir más al carrito de Walmart y adquirir todo lo que necesites. Te detallamos en qué consiste este mercadito online y cuánto vale cada producto.
La cena de Thanksgiving que oferta Walmart por $39
Pavo Entero congelado (10–16 lb)
- Descripción: Pavo natural congelado, ideal para servir entre 7 y 11 personas.
- Precio: $13.14
Arándanos Rojos frescos (12 oz, bolsa)
- Descripción: Arándanos frescos para preparar salsas o postres.
- Precio: $0.97
Papas Frescas Enteras Russet (bolsa de 5 lb)
- Descripción: Papas ideales para puré, guisos o acompañamientos.
- Precio: $2.47
Great Value Mezcla de Brown Gravy (0.87 oz)
- Descripción: Mezcla para preparar salsa gravy marrón.
- Precio: $0.32 (2 piezas necesarias → $0.64 total)
Great Value Maíz Integral Dulce Dorado (15 oz)
- Descripción: Lata de maíz dulce dorado para guarniciones.
- Precio: $0.50 (3 piezas necesarias → $1.50 total)
Baby-Cut Zanahorias Frescas (bolsa 2 lb)
- Descripción: Zanahorias pequeñas listas para cocinar o servir.
- Precio: $1.82
Great Value Judías Verdes Cortadas (14.5 oz)
- Descripción: Judías verdes enlatadas, listas para usar en recetas.
- Precio: $0.50 (3 piezas necesarias → $1.50 total)
Campbell’s Crema de Champiñones (10.5 oz)
- Descripción: Sopa condensada de champiñones, base clásica para guisos.
- Precio: $1.00
Kinder’s Cebolla Frita Crujiente (4.5 oz)
- Descripción: Cebolla frita para toppings en cazuelas o ensaladas.
- Precio: $2.97
Great Value Macarrones con Queso Cinco Quesos Italianos (12 oz)
- Descripción: Pasta con mezcla de cinco quesos, lista para preparar.
- Precio: $1.47 (3 piezas necesarias → $4.41 total)
Stove Top Mezcla de Relleno de Pavo (paquete doble, 6 oz c/u)
Descripción: Box doble de stuffing sabor pavo.
Precio: $3.64
• Great Value Panecillos Blancos para Dorar y Servir (12 unidades, 12 oz)
- Descripción: Panecillos listos para hornear y acompañar la cena.
- Precio: $1.38
Great Value Masas para Pastel Tradicionales (dos moldes, 9 pulgadas)
- Descripción: Par de bases de tarta congeladas listas para usar.
- Precio: $1.87
Great Value 100% Pura Calabaza (15 oz)
- Descripción: Lata de puré de calabaza para pies y postres.
- Precio: $1.16
Great Value Leche Evaporada (12 fl oz)
- Descripción: Leche evaporada ideal para postres y recetas cremosas.
- Precio: $1.00
