Hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan en proceso para quitarse apellido el actor

Un nuevo capítulo en la fractura de la dinastía Jolie-Pitt se consolida en el ámbito judicial. Zahara y Maddox, hijos adoptivos de los reconocidos actores Angelina Jolie y Brad Pitt, dieron un paso decisivo en sus respectivos trámites legales para modificar sus nombres y eliminar definitivamente el apellido de su padre, según revelaron documentos de los tribunales de California.

Ambos jóvenes cumplieron formalmente con el estricto protocolo de la legislación local al publicar avisos oficiales sobre sus intenciones en la prensa escrita.

Maddox, de 24 años, efectuó su publicación el pasado martes 7 de julio en el Los Angeles Daily Journal, mientras que Zahara, de 21 años, hizo lo propio el jueves 9 de julio en el mismo medio de comunicación. Con esta acción, las peticiones buscan formalizar que sus identidades queden registradas únicamente como “Maddox Chivan Jolie” y “Zahara Marley Jolie”.

A pesar de que las solicitudes aún aguardan la aprobación final de un magistrado, el calendario judicial ya tiene fijadas las audiencias necesarias para completar el trámite. La cita en la corte para Maddox quedó programada para el próximo 14 de septiembre, mientras que la comparecencia de Zahara se llevará a cabo el 28 del mismo mes.

Este movimiento legal representa la formalización de una distancia que ya era evidente en el terreno público. Zahara se licenció recientemente en Psicología en el Spelman College; aunque el programa de graduación de mayo de 2026 la listaba con el apellido compuesto, al momento de subir al estrado para recibir su diploma fue presentada formalmente solo con el apellido de su madre.

De igual manera, Maddox ya había prescindido del apellido Pitt en los créditos cinematográficos de la película “Couture”, donde se desempeñó como asistente de dirección.

La resolución de los hermanos mayores sigue la senda de Shiloh, quien obtuvo la aprobación legal para llamarse únicamente Shiloh Jolie en agosto de 2024, tras cumplir la mayoría de edad, y de Vivienne, quien también omitió el apellido paterno en sus créditos del musical de Broadway “The Outsiders”.

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