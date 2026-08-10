Brad Pitt reveló que recayó en el alcohol y tuvo pensamientos suicidas

El actor estadounidense Brad Pitt abrió las puertas de su vida personal para revelar los complejos episodios que ha atravesado en la última década.

En una extensa entrevista concedida a la edición norteamericana de la revista Esquire, el actor y productor de 62 años admitió haber sufrido una recaída en el alcoholismo y haber experimentado pensamientos suicidas a raíz de su divorcio de la actriz Angelina Jolie.

Pitt, quien había logrado mantenerse sobrio durante siete años tras el fin de su matrimonio, reconoció abiertamente su tropiezo con la bebida. “Estuve sobrio durante siete años. Y luego me caí del vagón”, explicó el interprete, señalando que en la actualidad intenta gestionar su consumo de forma mucho más restringida y prudente para no comprometer su salud.

Sin embargo, el pasaje más impactante de la conversación abordó el colapso emocional provocado por la separación y el paulatino distanciamiento de sus seis hijos, quienes en los últimos años han ido renunciando públicamente a su apellido paterno.

“Nunca he tenido tendencias suicidas salvo durante un breve periodo. Hubo una época de mi vida en que el dolor era tan opresivo que (…) podía sentir el acero frío de la bala en mi cabeza, y lo sentía como un alivio”, relató la estrella de Hollywood.

Al ser repreguntado sobre el origen de esta crisis, Pitt se limitó a señalar con resignación las “cosas de la familia”.

A este desgaste personal se sumó la muerte de su madre el año pasado, un hecho que marcó profundamente su percepción sobre la pérdida y la soledad. Para el protagonista de “Seven”, atravesar el dolor le permitió llegar a una forma de aceptación y madurez. “El duelo, si sobrevives a él, deja un agujero enorme, pero también deja una belleza profunda”, dijo.

Actualmente, el ganador del Oscar se encuentra enfocado en sus próximos proyectos cinematográficos —como “The Riders” y “Heart of the Beast” — y en su relación con Inés de Ramón, afrontando esta nueva etapa desde la aceptación y el desapego del control.

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