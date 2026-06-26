Brad Pitt se impone en tribunales y mantiene vivo el caso por la bodega Miraval

Un tribunal de apelaciones de California dictaminó que el actor Brad Pitt puede continuar con su demanda contra el magnate ruso Yuri Shefler, dueño del Grupo Stoli, en el marco de la disputa legal por la venta de la participación de Angelina Jolie en la bodega francesa Château Miraval. Esta decisión revoca un fallo anterior que consideraba a Shefler un inversor pasivo sin suficiente implicación en el caso.

La expareja, conocida como “Brangelina”, adquirió el Château Miraval, una finca de 485 hectáreas en el sur de Francia, en 2008. En 2021, Jolie vendió su participación del 50% al empresario ruso Yuri Shefler por $64 millones, una operación que desencadenó una batalla legal que lleva más de cinco años en los tribunales. Pitt demandó a su exesposa en 2022, alegando que la venta violaba un acuerdo tácito que tenían de no vender sus participaciones sin el consentimiento del otro.

El papel del multimillonario ruso

El Tribunal de Apelaciones determinó que Yuri Shefler no fue un mero espectador en la transacción. La jueza Gail Feuer señaló en el fallo que existen “pruebas contundentes de que Shefler tenía la autoridad final para decidir si las negociaciones continuarían y en qué términos”.

Además, el tribunal destacó que Shefler garantizó $39 millones de la compra con sus propios fondos, lo que demuestra su participación activa.

Las comunicaciones presentadas durante el proceso revelan que Shefler mantuvo correspondencia directa con Jolie, incluyendo cartas donde agradecía su aceptación de la oferta y solicitaba aplazamientos de pago debido a disputas con Pitt. Estas evidencias fueron clave para que el tribunal revocara la decisión inicial que eximía a Shefler de participar en el caso.

El prolongado litigio sacó a la luz los detalles del tormentoso divorcio de la expareja. Según documentos judiciales, las negociaciones para la venta de la participación de Jolie fracasaron inicialmente debido a que Pitt insistía en que firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hacer públicas acusaciones de abuso ocurridas durante su relación.

Estos episodios incluyen un altercado en 2016 en un avión privado, donde Jolie asegura que Pitt la agredió físicamente a ella y a sus hijos.

Pitt negó estas acusaciones, y su representante afirmó que Jolie “sigue repitiendo, modificando y reinventando su versión de un suceso ocurrido hace seis años”.

El camino hacia el juicio

Esta decisión judicial es considerada una victoria significativa para Pitt, ya que permitirá que Shefler y otros representantes del Grupo Stoli testifiquen sobre los detalles de la adquisición. Una fuente cercana al actor declaró, según The Hollywood Reporter, que “esta victoria supone un paso más hacia la transparencia sobre lo sucedido”.

Por su parte, la defensa de Jolie ha restado importancia al fallo, afirmando que “no tiene ningún impacto en el fondo del caso” y que la actriz espera ganar el juicio programado para el próximo año “para que su familia pueda finalmente concentrar sus energías en sanar y seguir adelante”. La audiencia para determinar si Shefler debe testificar está programada para el 8 de julio.

El caso continuará desarrollándose en los tribunales, donde se espera que las declaraciones de los compradores arrojen luz sobre una de las disputas legales más mediáticas y prolongadas de Hollywood.

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