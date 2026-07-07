Brad Pitt e Inés de Ramón debutaron como pareja en Instagram

Brad Pitt e Inés de Ramón dieron un paso definitivo en su relación al debutar de forma oficial en las redes sociales. Con la excusa de mostrar los elegantes atuendos elegidos para asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York, la pareja se dejó ver más enamorada que nunca en un glamoroso carrusel de fotos.

Las imágenes no fueron publicadas en cuentas personales de los protagonistas, sino a través del perfil de la estilista Laurie Zanoletti. El carrusel de diez fotografías muestra a la estrella de Hollywood y a la diseñadora de joyas listos para la gran noche neoyorquina.

Entre capturas de detalles de vestuario, sobresalen dos postales íntimas: una donde miran sonrientes a la cámara y otra, sumamente romántica, en la que se encuentran a punto de darse un beso, revelando una complicidad que hasta ahora mantenían lejos del ojo público.

Para esta cita de gala, que reunió a la élite del espectáculo y del deporte, la pareja optó por la sofisticación del color negro. El protagonista de la película “F1” desplegó su clásico magnetismo con un esmoquin tradicional, moño a tono, lentes de sol y el cabello engominado.

Por su parte, De Ramón deslumbró con un vestido largo de encaje con transparencias que resaltaba su silueta, complementado con aros en forma de lágrima y un peinado de cola de caballo alta.

“Mis amantes favoritos, Inés de Ramón y Brad Pitt para un momento increíble en NYC”, escribió Zanoletti en el posteo que acumuló miles de interacciones y agradecimientos de los fanáticos.

Este esperado debut virtual ratifica la consolidación de un romance que inició a mediados de 2022, cuando fueron captados juntos en un concierto de Bono. Desde entonces, el vínculo ha crecido con solidez. Tras la firma definitiva del divorcio de Pitt y Angelina Jolie en marzo de 2025, allegados al actor aseguraron que la diseñadora le ha devuelto la estabilidad y la felicidad.

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