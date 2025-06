Brad Pitt se sincera sobre su lucha contra el alcoholismo: “Necesitaba despertar”

Brad Pitt, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, abrió su corazón una vez más sobre su camino hacia la sobriedad y el proceso personal que vivió tras años de lucha contra el alcoholismo. En una emotiva conversación con Dax Shepard en el podcast Armchair Expert, el actor compartió cómo asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) fue un punto de inflexión en su vida.

“Estaba prácticamente de rodillas y muy abierto. Lo intentaba todo, todo lo que me proponían. Fue un momento difícil. Necesitaba un reinicio”, confesó Pitt, describiendo el estado emocional en el que se encontraba cuando decidió buscar ayuda.

Pitt explicó su proceso

Durante el episodio, que se extendió por más de dos horas, Pitt y Shepard —quienes se conocieron precisamente en una reunión de AA— hablaron con franqueza sobre sus respectivas batallas con las adicciones. Para Pitt, el ingreso al grupo fue al principio intimidante. “Suele pasar que soy un poco tímido en cualquier situación, pero enseguida me acostumbré y se convirtió en algo que me gustaba. Era algo que esperaba con ilusión“, reveló el ganador del Oscar.

El actor explicó que fue gracias a un amigo que se sintió lo suficientemente seguro como para abrirse. Y en ese momento de su vida, estaba listo. “Soy muy testarudo, pero cuando me meto en problemas, soy bastante bueno asumiendo la responsabilidad... la clave está en qué hacer con esto y cómo lo soluciono para asegurarme de que no vuelva a suceder”.

Más allá de su propio proceso, Pitt encontró en las reuniones un espacio donde otros hombres compartían con honestidad y vulnerabilidad. “Eran hombres increíbles, compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores… y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial”, recordó.

Pitt ya había hablado anteriormente sobre su decisión de dejar el alcohol, particularmente tras su separación de Angelina Jolie en 2016, un evento que él mismo describió como una llamada de atención.

En una entrevista de 2019 con The New York Times, dijo: “Llevé las cosas al límite, así que me quité el privilegio de beber“. En aquel entonces, también mencionó la importancia de encontrar un entorno sin juicios, tanto de los demás como de uno mismo.

La historia de Brad Pitt, de acuerdo a los comentarios en redes sociales, es un poderoso recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el inicio del cambio. Además de eso, su testimonio no solo humaniza al ícono de cine, también puede servir de inspiración a otros que están atravesando situaciones similares.

