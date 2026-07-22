Hija menor de Brad Pitt renuncia al apellido del actor

El distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos suma un nuevo capítulo. Vivienne Jolie-Pitt, la hija menor del actor y de Angelina Jolie, presentó una solicitud formal ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para eliminar legalmente el apellido de su padre y adoptar como nombre oficial Vivienne Marcheline Jolie.

Según documentos judiciales obtenidos por la prensa especializada, la joven firmó la petición el pasado 12 de julio, el mismo día en que alcanzó los 18 años. Alcanzar mayoría de edad le otorga, bajo la legislación del estado de California, la facultad de tramitar la modificación por cuenta propia.

En el expediente ingresado al tribunal, el motivo argumentado para el cambio se limita a “razones personales”. La audiencia correspondiente para revisar la solicitud fue agendada para el próximo 2 de noviembre.

Crédito: Evan Agostini | AP

Si bien el proceso legal acaba de iniciarse, no se trata de una sorpresa en el entorno de la joven. En mayo de 2024, Vivienne figuró acreditada únicamente como “Vivienne Jolie” en el programa de mano del musical de Broadway “The Outsiders”, espectáculo que coprodujo junto a su madre. Aquella mención representó la primera manifestación pública de su determinación de identificarse de manera explícita con el apellido materno.

Con esta acción, Vivienne se convierte en la cuarta de los seis hijos de la expareja en emprender la vía legal para prescindir del apellido paterno. Su hermana Shiloh inició el camino en 2024 y obtuvo la aprobación definitiva en agosto de ese mismo año para llamarse Shiloh Jolie. Paralelamente, Zahara y Maddox mantienen solicitudes en trámite para convertirse legalmente en Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie, respectivamente; ambas causas cuentan con audiencias fijadas para el mes de septiembre.

Esta serie de decisiones refleja la brecha existente tras la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016, agudizada por un polémico altercado en un avión privado.

Pese a que el divorcio quedó legalmente sellado en 2024 tras casi una década de disputa, la relación de Pitt con sus hijos mayores está fracturada. Cercanos al actor señalan que estas medidas le generan un profundo pesar, aunque se mantiene dispuesto a una eventual reconciliación si sus hijos lo consideran a futuro.

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