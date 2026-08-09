¿$20 millones? McLaren F1 GTR 10R buscará hacer historia en una subasta

Los grandes coleccionistas de automóviles tendrán una cita especial durante la Monterey Car Week 2026. Uno de los vehículos más exclusivos que ha fabricado McLaren cambiará de manos cuando el F1 GTR identificado con el chasis 10R sea ofrecido en una subasta que ya despierta enorme expectativa entre expertos y aficionados.

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No se trata únicamente de un deportivo de edición limitada. Este ejemplar reúne una historia difícil de igualar, marcada por su papel en el desarrollo del programa de competición de McLaren, su conversión para circular legalmente por carretera y un propietario que lo convirtió en una pieza todavía más codiciada.

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Un protagonista en la historia de Le Mans

El McLaren F1 nació como un superdeportivo para carretera gracias al trabajo del reconocido ingeniero Gordon Murray. Sin embargo, el modelo terminó escribiendo una de las páginas más importantes del automovilismo cuando fue adaptado para competir y logró una histórica victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans de 1995.

Ese triunfo elevó el prestigio del F1 GTR y lo convirtió en una referencia para coleccionistas de todo el mundo. Desde entonces, cada unidad relacionada con esa etapa deportiva ha adquirido un valor excepcional.

Entre los pocos F1 GTR fabricados, el chasis 10R ocupa un lugar privilegiado. Fue el primer vehículo construido bajo las especificaciones de competición de 1996, una evolución de la que apenas se produjeron nueve unidades.

Este automóvil incorporó mejoras aerodinámicas, una caja de cambios con carcasa de magnesio, una reducción aproximada de 38 kilogramos respecto a la versión anterior y una puesta a punto enfocada completamente en el rendimiento. Incluso llegó a ser utilizado como vehículo de desarrollo para validar las novedades técnicas del programa de carreras de McLaren.

Durante las pruebas pasó por las manos de pilotos oficiales como JJ Lehto y también fue conducido por David Brabham en las sesiones clasificatorias previas a las 24 Horas de Le Mans de 1996.

El McLaren F1 GTR 10R 1996. Crédito: RM Sotheby’s. Crédito: Cortesía

Un dueño que aumentó su valor

Otra de las razones por las que este McLaren despierta tanto interés es su procedencia. En 1999 fue adquirido directamente a la marca por Nick Mason, baterista y fundador de Pink Floyd, reconocido desde hace décadas como uno de los coleccionistas de automóviles más importantes del mundo.

El músico conservó el vehículo durante 25 años y siempre estuvo bajo el cuidado de Paul Lanzante y posteriormente de Dean Lanzante, especialistas ampliamente reconocidos por su trabajo con los McLaren F1.

Además, el automóvil fue adaptado oficialmente para uso en carretera, una característica reservada para un número muy reducido de unidades. Se estima que apenas unas 16 recibieron una conversión de este tipo.

El potente McLaren F1 GTR 10R 1996. Crédito: RM Sotheby’s. Crédito: Cortesía

La subasta podría marcar un nuevo récord

Aunque el vehículo sufrió un accidente en 2009 mientras era probado por un periodista especializado, posteriormente fue restaurado de forma integral por Dean Lanzante, recuperando sus condiciones originales.

Ahora, RM Sotheby’s calcula que este exclusivo McLaren F1 GTR 10R podría alcanzar un valor cercano a $35 millones de dólares. La cifra no parece descabellada si se tiene en cuenta que otras versiones del McLaren F1 ya han superado los $20 millones de dólares en subastas recientes. Todo apunta a que esta joya del automovilismo será una de las grandes protagonistas de la Monterey Car Week 2026.

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