Nueva amenaza de deslizamiento de tierra en Rancho Palos Verdes

Residentes de Rancho Palos Verdes reportaron este fin de semana un nuevo deslizamiento de tierra en los acantilados de esta comunidad del condado de Los Ángeles.

Un vecino de la localidad se comunicó con las autoridades para informar de un movimiento de tierra considerable que ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. del sábado en el patrio trasero de su residencia en Marguerite Drive, confirmó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

The City's geologist conducted a preliminary assessment of the site of land subsidence off Marguerite Dr. The cause remains under investigation & the situation is considered static at this time. Avoid the shoreline in the immediate vicinity of Marguerite. https://t.co/wkSMf4lyFX pic.twitter.com/60xqmFQe6v — Rancho Palos Verdes (@CityofRPV) September 29, 2025

“Los bomberos encontraron una sección de 300 pies en el patio trasero con un movimiento de tierra notable. Las casas no sufrieron daños estructurales ni afectaciones en ese momento”, dijo un portavoz del LACoFD.

Hasta la mañana de este lunes, todavía no se reportaban daños ni impactos estructurales en alguna de las casas que están entre Christmas Tree Cove y Vista Point, donde se reportó inicialmente el movimiento de tierra.

Se informó que cuatro patios traseros sufrieron algunas afectaciones por el deslizamiento de tierra, incluyendo uno que parecía presentar daños más severos.

Las autoridades no han emitido órdenes obligatorias de evacuación por el movimiento de tierra. Sin embargo, el residente que notificó el incidente a las autoridades, por precaución, de forma voluntaria evacuó su casa y pasó la noche en un hotel local.

“Había una grieta, así que no fue una sorpresa“, dijo el vecino, Mehran Moshfegh, quien agregó que las casas estaban a salvo tras las pruebas geológicas que se han efectuado en la zona.

“Estas casas se construyeron sobre terreno sólido como una roca, así que son seguras. De vez en cuando puede derrumbarse una sección, pero las casas están a salvo“, agregó el residente.

Alrededor de las 10:30 a.m. de este domingo, la ciudad de Rancho Palos Verdes informó que una sección de 300 a 400 pies lineales de la pendiente se desprendió y cayó al menos 50 a 60 pies hacia la costa.

“No se observaron indicios iniciales de daños estructurales. Sin embargo, un movimiento significativo de tierra causó daños en varios patios traseros”, dijeron funcionarios municipales.

“La ciudad está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Bomberos y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, y envió al geólogo de la ciudad de Rancho Palos Verdes y a la División de Construcción y Seguridad al lugar”, añadieron las autoridades.

Los funcionarios dijeron que, aunque todavía se efectúa una evaluación geotécnica, el desplazamiento de tierra más reciente ocurrió fuera del complejo de deslizamientos de tierra de Portuguese Bend, que está a unas cuatro millas al sureste de Marguerite Drive.

El movimiento de tierra de Portuguese Bend es un incidente de lenta evolución desde 1956, cuando la construcción de la carretera desestabilizó el terreno. Durante décadas, el terreno ha seguido desplazándose hacia el mar, un problema que se ha agravado en los últimos años.

En 2023 y 2024, las intensas lluvias invernales aceleraron el movimiento, dividiendo carreteras, cortando servicios públicos y obligando a declarar zona roja en decenas de viviendas.

