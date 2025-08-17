Tragedia en Los Ángeles: bombero paramédico hispano muere en servicio

Un bombero paramédico hispano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) falleció este viernes en servicio activo, informaron este sábado funcionarios del condado.

Las autoridades identificaron como Jerry W. Guzmán al bombero paramédico fallecido, quien tuvo su última llamada a una emergencia este viernes. No se reveló de forma inmediata la causa de su muerte.

It is with a heavy heart the #LACoFD share the active-duty death of FFPM Jerry W. Guzman.



FFPM Guzman was last assigned to FS 32 in Azusa. He faithfully served our Department & communities for 23 years.



We extend our deepest prayers & condolences to the Guzman family.



🙏🏽💔🕊 pic.twitter.com/PtCSVLc5Bq — LACoFD (@LACOFD) August 16, 2025

“Con gran pesar, el #LACoFD comparte la muerte en servicio activo del bombero paramédico (FFPM) Jerry W. Guzmán el viernes 15 de agosto de 2025“, informó el departamento de bomberos del condado.

Se informó que Guzmán estuvo asignado a la Estación de Bomberos 32 en Azusa. El bombero paramédico prestó servicio en el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles durante 23 años, de acuerdo con los funcionarios.

“Extendemos nuestras más profundas oraciones y condolencias a la familia, amigos y colegas de FFPM Guzmán”, agregó el comunicado de LACoFD.

El jefe de bomberos Anthony C. Marrone activó el protocolo para ofrecer ayuda a los familiares del bombero paramédico hispano y a los miembros del departamento después de informarse sobre el fallecimiento de Guzmán.

“Para garantizar la atención y el apoyo adecuados de la familia Guzmán y nuestro personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el jefe de bomberos Anthony C. Marrone activó a los capellanes, el equipo de Apoyo entre Pares, los profesionales de la salud conductual y el equipo de Gestión de Monumentos Conmemorativos”, dijo el LACoFD.

La causa del fallecimiento de Jerry W. Guzmán no ha sido revelada públicamente por el departamento de bomberos del condado.

De acuerdo con la información en sus redes sociales, el viernes, el LACoFD atendió principalmente las emergencias de los incendios forestales King y Hawk, sin que se tuvieran reportes de bomberos o civiles lesionados.

