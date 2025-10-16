Seis autos involucrados en choque por presunta carrera callejera en Los Ángeles

Una presunta carrera callejera ilegal provocó un accidente que involucró a seis vehículos la noche de este miércoles en el área de South Gate, en Los Ángeles, percance por el que fue arrestado una persona sospechosa de conducir bajo los efectos del alcohol, informaron las autoridades.

El percance, que provocó el incendio de uno de los vehículos y la volcadura de otro, se reportó poco después de las 11:30 p.m. en el área de Tweedy Boulevard y Stanford Avenue, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

Las autoridades no reportaron personas gravemente heridas a pesar de los grandes daños que causó el percance.

Un portavoz del LACoFD dijo que eran infundadas las versiones de que un conductor o un pasajero tuvieron que ser rescatados tras quedar atrapados en uno de los automóviles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de South Gate, en el accidente estuvieron involucrados dos autos que estaban corriendo y cuatro vehículos que estaban estacionados. Sin embargo, los investigadores dijeron que no hay testigos que puedan confirmar la carrera callejera.

Uno de los automóviles estacionados se incendió, mientras que un negocio quedó dañado después de que otro de los vehículos estacionados fue desplazado hacia el edificio.

Las autoridades de South Gate no proporcionaron la identidad del conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol.

