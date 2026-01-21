Brahim le falló a su país al haber “sobrado” el penal en la final de la Copa África

La selección de Marruecos estuvo muy cerca de conseguir su segunda Copa Africana de Naciones. El conjunto dirigido por Walid Regragui perdió 1-0 contra Senegal en la final que se jugó en el Prince Moulay Abdellah Stadium. Brahim tuvo en sus botines la posibilidad de darle la ventaja a Marruecos en el partido, pero Hervé Renard considera que le falló a su país al sobrar el penal decisivo.

En una final polémica, Marruecos tenía en sus manos la posibilidad de obtener su segunda Copa Africana de Naciones y reafirmar de una vez por todas que es el mejor representante africano de la actualidad. En el 90+13 (mucho tiempo perdido por disconformidad de Senegal), Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el título a su país desde el punto penal.

Muchos han sido los cobradores que, en medio de escenas de mucha presión, deciden cobrar un penal a lo panenka. Uno de los más recordados es el de Sebastián Abreu en el Mundial de 2010. Brahim intentó hacer lo mismo, pero Édouard Mendy no se dejó engañar. Hervé Renard cuestionó la decisión del futbolista del Real Madrid. Marruecos se quedó con las manos vacías.

“¿El penalti panenka de Brahim Díaz? Tienes derecho a fallar un penalti, pero en ese caso soy categórico y no tengo ninguna compasión. Es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo que lleva 50 años buscando el éxito”, dijo el seleccionador de Arabia Saudita.

El estratega francés ya tuvo un episodio similar en su etapa como seleccionador del conjunto árabe. Abdullah Al-Hamdan tuvo un penal contra Marruecos en un partido por la Copa Árabe de la FIFA de 2021. Con la derrota 1-0 en el marcador, Al-Hamdan cobró un penal a lo panenka y pegó el balón al travesaño. El marcador no se movió y Arabia Saudita perdió el encuentro.

“En menor medida, experimenté lo mismo en la Copa Árabe contra Marruecos. Uno de mis jugadores, Abdullah Al-Hamdan, falló por completo su penalti a lo Panenka. Le pedí que me acompañara a la rueda de prensa posterior y se disculpara”, recordó.

Brahim Díaz se disculpó

Luego de que su cobro le diera la vuelta al mundo, Brahim Díaz usó sus redes sociales para disculparse. El futbolista del Real Madrid se mostró afectado tras su decisión de cobrar el penal a lo panenka y negarle la oportunidad a su selección de obtener un nuevo trofeo en sus vitrinas desde 1976.

“Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo”, escribió Díaz.

