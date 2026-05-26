Marcelo Flores está cerca del Mundial de 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. El conjunto canadiense será uno de los anfitriones y tiene la presión de realizar un buen torneo ante su gente. Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, es el encargado de anunciar la lista final de la delegación nacional. Marcelo Flores aún está en carrera para entrar en la lista final.

Aún faltan 4 días para que la selección de Canadá divulgue su lista oficial de convocados para la Copa del Mundo de 2026. Antes de ello, Jesse Marsch ofreció una prelista de 32 jugadores. Estos futbolistas se reportaron a los entrenamientos en Charlotte, Carolina del Norte

“Estos son los últimos días antes de anunciar la plantilla que representará a Canadá en un Mundial en casa, y la emoción en este grupo es palpable. Sentimos cómo crece el impulso en todo el país y estamos tranquilos, concentrados y listos para este momento”, explicó el seleccionador del conjunto canadiense.

Jesse Marsch confirms that Promise David will be ready for the #FIFAWorldCup and says he is "fitter than he's ever looked" since he's been with the #CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/80ruaGBktx — TSN (@TSN_Sports) May 25, 2026

Entre la lista de convocados destaca el nombre de Marcelo Flores. El futbolista de ascendencia mexicana tuvo la posibilidad de uniformarse con el conjunto mexicano. Sin embargo, el “Chelo” vio mejores oportunidades en Canadá y ahora las está aprovechando.

Marcelo Flores vio varios minutos en el Clausura 2026. El futbolista de los Tigres de la UANL llega con ritmo a la convocatoria de la selección de Canadá. En el Clausura 2026, el “Chelo” disputó 14 partidos. El jugador formado en el Arsenal aportó 3 goles en poco más de 720 minutos dentro del campo.

🐯 ¡MARCELO FLORES PODRÍA LLEGAR AL MUNDIAL!



🇨🇦 El jugador de @TigresOficial fue convocado por la Selección de Canadá para la prelista de la Copa del Mundo.



💪 El futbolista decidió dejar la selección mexicana para poder competir con los canadienses.



🤔 ¿Logrará estar en la… pic.twitter.com/DgYzfNE6Gn — POSTA Deportes (@POSTADeportes) May 25, 2026

El futbolista de 22 años ya tuvo la posibilidad de disputar un par de compromisos con la selección de Canadá. Jesse Marsch hizo que el “Chelo” debutara en un duelo amistoso contra Islandia en el que disputó 27 minutos. En el siguiente duelo del conjunto canadiense, Flores disputó otros 76 minutos ante la selección de Túnez.

Preselección de Canadá para el Mundial de 2026

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley/Crystal Palace) y Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensas: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Moïse Bombito (Niza), Derek Cornelius (Rangers/Olympique de Marsella), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Luc de Fougerolles (Dender/Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Jamie Knight-Lebel (Swindon Town/Bristol City), Richie Laryea (Toronto), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Niko Sigur (Hadjuk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampistas: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC/Oporto), Marcelo Flores (Tigres), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jayden Nelson (Austin), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht) y Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Daniel Jebbison (Preston North End/Bournemouth), Cyle Larin (Southampton/RCD Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal) Y Jacen Russell-Rowe (Toulouse).

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