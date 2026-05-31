Johan Vásquez le da el triunfo a México sobre Australia en la penúltima prueba del Tri antes del Mundial

La selección de México dio un paso positivo en su preparación para el Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. En un encuentro que sirvió como examen para varios futbolistas que buscan asegurar un lugar en la convocatoria definitiva, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró orden, intensidad y momentos de buen futbol.

El único gol del partido llegó gracias a Johan Vásquez, quien aprovechó una jugada a balón parado para marcar la diferencia en un duelo donde México fue superior durante gran parte del encuentro.

¡¡Goool de México!!



Johan Vásquez firma el primero del Tri con este tremendo remate de cabeza. pic.twitter.com/crr5PADlsm — TUDN USA (@TUDNUSA) May 31, 2026

Johan Vásquez apareció en el momento clave

La anotación que definió el compromiso llegó al minuto 28, cuando Johan Vásquez conectó un sólido remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina.

La jugada reflejó el dominio que ya ejercía la Selección Mexicana, que había generado peligro minutos antes mediante otro cabezazo, esta vez de Alexis Vega, obligando al arquero Mathew Ryan a intervenir para evitar la caída de su portería.

El gol recompensó la propuesta ofensiva del conjunto nacional, que logró imponer condiciones desde el inicio y mantuvo bajo presión a la defensa australiana.

¡Qué vista esta del gol! ???



Así se vivió a nivel de cancha el tanto de Johan Vásquez con el que nos adelantamos ante Australia. ?#SomosMéxico ???? | #ÚltimaEscala pic.twitter.com/ApOs1UHxuX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 31, 2026

México fue superior en la primera mitad

Tras abrir el marcador, los dirigidos por Javier Aguirre continuaron atacando y estuvieron cerca de ampliar la ventaja.

Al minuto 32, otra acción a balón parado terminó con un remate de Guillermo Martínez, aunque el guardameta australiano reaccionó a tiempo para mantener con vida a su equipo.

Las estadísticas reflejaron el dominio mexicano en los primeros 45 minutos. La escuadra nacional triplicó a Australia en disparos totales y controló gran parte de la posesión, generando las ocasiones más peligrosas del encuentro.

Triunfo y a seguir la preparación ??



Con gol de Johan Vásquez, nos llevamos la victoria ante Australia en el Rose Bowl de cara al gran debut. ?#SomosMéxico | #ÚltimaEscala | @ATTMx



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Rangel respondió cuando Australia reaccionó

Para la segunda mitad, los llamados “Socceroos” adelantaron líneas y buscaron el empate con mayor insistencia.

La oportunidad más clara para los oceánicos llegó tras un remate a quemarropa que fue contenido de gran manera por Raúl Rangel, quien respondió con seguridad para preservar la ventaja mexicana.

México también volvió a acercarse al gol en el minuto 75, pero la acción terminó invalidada por posición adelantada.

Aguirre probó variantes y observó a figuras clave

Más allá del resultado, el amistoso representó una valiosa oportunidad para que Javier Aguirre analizara el rendimiento de varios futbolistas que continúan peleando por un lugar en la lista final para el Mundial 2026.

El estratega mexicano modificó el planteamiento durante la segunda mitad, pasando de un esquema enfocado en la posesión y circulación del balón a una propuesta con mayor desgaste físico y amplitud por las bandas.

Además, el cuerpo técnico siguió de cerca la evolución de jugadores que atraviesan la etapa final de su recuperación física, entre ellos Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega y Santiago Giménez.

Serbia será la última prueba antes del debut mundialista

El triunfo sobre Australia representa una inyección de confianza para la Selección Mexicana, que afrontará su último compromiso de preparación el próximo 4 de junio frente a Serbia.

Ese encuentro será la última oportunidad para que Javier Aguirre defina detalles tácticos y termine de evaluar a los futbolistas que integrarán la plantilla mundialista.

México iniciará su participación en el Mundial 2026 el 10 de junio, cuando dispute el partido inaugural del torneo frente a Sudáfrica en su condición de país anfitrión.

Con actuaciones como la de Johan Vásquez y una base de jugadores que comienza a consolidarse, el Tri continúa afinando su proyecto con la mira puesta en una destacada actuación mundialista.

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