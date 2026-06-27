Donald Trump nomina a Lance Schroyer como director del ICE

El presidente Donald Trump dio a conocer la nominación de Lance Schroyer como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación respaldó al expolicía estatal de Oklahoma y exinfante de marina, para contribuir con su liderazgo a continuar adelante con el plan de llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal detectados viendo en Estados Unidos.

“Lance tiene experiencia de primera mano en sacar a los inmigrantes ilegales de nuestras calles y, al igual que YO y nuestro secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ADORA a los hombres y mujeres de ICE. Y lo que es más importante, ¡Lance Schroyer tiene lo que hace falta para DETENER Y DEPORTAR a los inmigrantes ilegales delincuentes, incluidos asesinos, violadores y traficantes de drogas, a un ritmo nunca antes visto!”, señaló en parte de la publicación.

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