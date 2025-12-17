Kamala Harris afirma que los demócratas permanecen estancados en el pasado y no suenan auténticos

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, continúa acaparando la atención con sus controversiales declaraciones dirigidas a los miembros de su partido a quienes ahora les reprocha permanecer estancados en el pasado.

Desde que volvió a la actividad tras perder las elecciones presidenciales frente a Donald Trump, la californiana de 61 años no ha dejado de criticar el accionar demócrata, sobre todo a través de su libro titulado “107 días”.

De manera sorpresiva, en uno de los capítulos criticó al expresidente Joe Biden por haberse postulado para buscar reelegirse dando a entender que ella nunca estuvo de acuerdo.

“De todos en la Casa Blanca, yo era quien estaba en peor posición para defender su renuncia. Sabía que le parecería increíblemente egoísta si le aconsejaba que no se presentara. Lo vería como una ambición descarada, quizás como una deslealtad venenosa, incluso si mi único mensaje fuera: No dejes que el otro gane”, escribió en un fragmento de la obra.

Más adelante, la exvicepresidenta abiertamente señaló que, al estar en riesgo el futuro de los demócratas, permitir la postulación de Joe Biden fue “imprudencia”.

“Es decisión de Joe y Jill. Todos lo dijimos, como un mantra, como hipnotizados. ¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había demasiado en juego. Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual. Debió haber sido más que una decisión personal”, enfatizó.

El objetivo de Kamala Harris es mantenerse en el radar político. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Después, a finales de octubre, durante su participación en el podcast “The Diary Of A CEO”, dejó muy mal parado a Biden tras asegurar que, durante una llamada telefónica efectuada entre ambos minutos antes de debatir frente a Donald Trump, lo notó preocupado.

“Me llamó desde el campamento de debates y me di cuenta de que algo no andaba bien. Me preocupaba… Creo que no quería debatir. No quería ese debate.

Como cualquier competición en la que participes, ya sea que estés pujando por algo, si se trata de deportes, tienes que desearlo. Si no quieres participar en la competencia, eso sin duda afectará tu desempeño. Y estoy bastante segura de que no quería debatir. Creo que lo convencieron y luego todos vimos lo que sucedió”, señaló responsabilizando de nuevo a los miembros de su partido por no actuar a tiempo para frenar al presidente.

Las críticas de la mujer cuyo nombre suena para otra vez figurar en la boleta presidencial en 2028, ahora se extendieron hacia su propio partido durante su intervención en el podcast “At Our Table with Jaime Harrison”.

“De alguna manera, estamos muy estancados en el pasado, y por eso no hablamos de una manera que suene auténtica, identificable o simplemente relevante. Tenemos que hablar de este momento”, expuso.

