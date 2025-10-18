Gobernador de Pensilvania afirma haberle advertido a Biden que su campaña se estaba precipitando

Joshua David Shapiro, gobernador de Pensilvania, se desmarcó del grupo de demócratas que, en el momento clave, debieron mostrarle a Joe Biden como su campaña en busca de una hipotética reelección al frente de la Casa Blanca había dejado de despuntar e incluso asegura haberle indicado que su sueño se estaba precipitando, pero el exmandatario de la nación se negó a reconocerlo.

Durante una intervención en “The Breakfast Club”, programa de la cadena de televisión Fox News, Shapiro rememoró una conversación sostenida con Biden en una cafetería de Harrisburg, Pensilvania, donde supuestamente le advirtió sobre el riesgo que corría su campaña si optaba por prolongarla.

“Fui directamente con el presidente y le hablé sobre lo que vi, ya sabes, sus desafíos en Pensilvania. Fui muy sincero con él. Nos reunimos en una cafetería en Harrisburg.

Me preguntó: ‘¿Cómo va todo?’. Le dije muy claro: ‘No va bien’. Las encuestas muestran que no va bien. No creo que estén gestionando bien el tema de los costos”, expresó.

Josh Shapiro pretende posicionarse de cara al proceso electoral de 2028. (Crédito: Alex Brandon / AP) Crédito: Alex Brandon | AP

De hecho, el abogado de 52 aseguró haber ido todavía más lejos durante la corta reunión que tuvo con el entonces mandatario de la nación.

“Expresé que creía que la gente pensaba que no estaba a la altura del cargo. Quizá sea de la vieja escuela, pero creo que, si tienes algo que decir, se lo dices directamente a la cara, y él es el presidente de Estados Unidos. Lo respetaba, lo respeto todavía, y lo respeto lo suficiente como para decírselo directamente a la cara”, enfatizó.

Sin embargo, Shapiro asegura que Biden les restó importancia a sus palabras y optó por continuar adelante como si no hubiera escuchado nada.

“Creo que lo oyó. Me dijo que sus cifras en las encuestas eran diferentes y que parecía decidido a seguir adelante. Y, miren, esa es su decisión”, indicó.

Lo cierto es que, desde que intentó debatir frente a Donald Trump, la campaña de Joe Biden se resquebrajó tras quedar expuesto ante millones de televidentes como un hombre a quien la edad se le había venido encima dejando atrás el día en que, gracias al voto de la ciudadanía, pausó la ilusión del republicano de guiar al país mediante la reelección.

