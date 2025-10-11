Biden se somete a un tratamiento más agresivo con el objetivo de vencer al cáncer que padece

Joe Biden, expresidente de la nación, optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar de su cuerpo el cáncer de próstata que padece.

Hacia finales de mayo, se dio a conocer que al demócrata de 82 años le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata, el cual ya había hecho metástasis en sus huesos.

“El presidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios. Se le diagnosticó cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo 5) con metástasis ósea”, señaló la oficina del demócrata en ese momento.

Posteriormente, a principios de septiembre, el exmandatario fue sometido a un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía de Mohs, el cual consiste en cortar capas delgadas hasta dejar al tejido limpio de células enfermas.

En redes sociales circuló un video, donde se le apreciaba con una cicatriz en la frente al momento de salir de una iglesia en Delaware.

Al respecto su médico escribió en un memorándum asegurando que su intervención había resultado positiva.

“Todo el tejido canceroso fue eliminado con éxito. No se requiere ningún tratamiento adicional”, indicaba parte del documento.

Joe Biden está recurriendo a los tratamientos más avanzados que existen para librarse del cáncer. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, la oficina del veterano demócrata aseguró que estaba buscando varias opciones de tratamiento para garantizar un “manejo efectivo” de la enfermedad.

Una de esas opciones consiste en la ingesta de un medicamento hormonal en forma de píldora a la cual ahora se le suma un tratamiento de radiación que durará cinco semanas.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente sometido a radioterapia y tratamiento hormonal”, informó un portavoz del expresidente.

Los detractores del político que se vio obligado por su partido a renunciar a luchar por tratar de reelegirse sostienen que el expresidente llevaba mucho tiempo más tiempo del que afirmó luchando por vencer al cáncer.

De hecho, previo a su arribo a la Casa Blanca a Biden le extirparon algunos signos de cáncer de piel no melanoma.

Posteriormente, durante su mandato, le atendieron una lesión ubicada en el pecho, la cual había sido detectada en un examen físico efectuado en 2023.

En aquella ocasión, los médicos descubrieron que había arrojado positivo de carcinoma basocelular, lo cual definía a la enfermedad por su lento crecimiento con alta posibilidad de ser curable.

