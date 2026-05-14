Hombre de Ohio es acusado de matar a su vecino y envolver su cuerpo en una alfombra

Markus Say Yeanay fue detenido el martes y acusado de un cargo de asesinato y otro de manipulación de pruebas en relación con el homicidio de Xavier Reynolds, de 39 años, según consta en los registros judiciales.

De acuerdo con un informe policial, la investigación comenzó poco antes de las 10 p.m. del lunes, cuando agentes de la División de Policía de Columbus fueron enviados al número 2400 de Brocton Court tras recibir una denuncia.

Al llegar, los servicios de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre adulto, posteriormente identificado como Reynolds, quien presentaba signos de violencia homicida. Fue declarado muerto en el lugar.

Una autopsia posterior determinó que la causa de la muerte de Reynolds fue un traumatismo craneoencefálico, según informó la filial local de CBS, WBNS.

Una declaración jurada de causa probable, obtenida por la filial local de ABC, WSYX, proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias del arresto de Yeanay.

Según el informe, el padre de Yeanay fue quien llamó inicialmente al 911, diciéndole al operador que su hijo actuaba de forma extraña y que creía que el joven de 28 años había matado a alguien y escondido el cuerpo al costado de la casa.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron el cuerpo de Reynolds envuelto en una alfombra y cubierto con una lona que había sido rellenada con mantillo en un intento por ocultar los restos.

En declaraciones a los investigadores, el padre de Yeanay dijo que encontró el cuerpo al costado de la casa y confrontó a su hijo al respecto. En respuesta, Yeanay supuestamente rompió a llorar y huyó a pie. Fue localizado y arrestado por un equipo SWAT a la mañana siguiente.

Dentro de la residencia, los detectives encontraron una gran cantidad de sangre y posteriormente recuperaron ropa y posibles armas de los contenedores de basura cercanos, según la declaración jurada.

El padre de Yeanay declaró a los investigadores que su hijo había tenido problemas de ira en el pasado.

Esta no es la primera vez que Yeanay es acusado en relación con un homicidio. Los registros judiciales de Indiana muestran que ya cumplió nueve años de prisión tras ser declarado culpable del asesinato de su tío en 2016.

Yeanay se encuentra actualmente recluido en el Centro Correccional James A. Karnes. Un juez del Tribunal Municipal del Condado de Franklin ordenó el miércoles que permanezca detenido con una fianza de un millón de dólares.

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