Hombre en Carolina del Norte es condenado a más de 50 años por matar y enterrar a su tío en el patio

Un tribunal de Carolina del Norte sentenció a Stephen Eric Buchanan, de 40 años, a pasar entre 51 y 63 años en prisión por el asesinato de su tío, Charles Knight, de 72 años.

El fallo fue dictado por el juez Michael S. Adkins en el Tribunal Superior del condado de Rowan, luego de que el acusado se declarara culpable de asesinato en segundo grado, ocultamiento de muerte y posesión de arma de fuego por un delincuente convicto.

Restos fueron hallados en el patio y en una fosa de quema

El caso se remonta al 4 de agosto de 2024, cuando la policía realizó un chequeo de bienestar en la vivienda de la víctima en Cleveland, Carolina del Norte.

En el lugar, agentes del Departamento de Policía de Cleveland encontraron restos humanos parcialmente enterrados en el patio trasero. Parte de los restos también fue localizada en una fosa utilizada para quemas.

El hallazgo desencadenó una investigación que rápidamente apuntó al sobrino de la víctima.

Sospechas surgieron tras comportamiento del acusado

El propio hermano del acusado alertó a las autoridades después de notar comportamientos sospechosos.

Según su testimonio, no había visto a su tío durante varios días y observó que Buchanan utilizaba su vehículo y vendía sus pertenencias.

Además, un vecino había reportado un fuego que llevaba varios días encendido, acompañado de un fuerte olor, lo que generó alarma.

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra Buchanan, quien fue detenido días después en Carolina del Sur y posteriormente extraditado.

Además de los cargos por homicidio, el acusado también se declaró culpable de múltiples cargos por obtener propiedades mediante engaño.

Hasta el momento, no se ha determinado públicamente el motivo del crimen ni la causa exacta de la muerte de la víctima.

El caso fue liderado por la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte, que agradeció la colaboración de las agencias locales.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.