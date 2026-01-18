Un disparo atravesó la pared y mató a su vecino: acusado se entrega en Connecticut

Un hombre que era buscado por disparar fatalmente a su vecino a través de una pared en una vivienda adosada de Danbury, Connecticut, fue acusado de homicidio involuntario en segundo grado luego de entregarse a las autoridades, informó la policía el viernes.

La víctima fue identificada como Víctor Quispe, de 37 años, quien recibió el disparo dentro de su vivienda la noche del 7 de enero. El proyectil atravesó una pared desde la unidad contigua y lo impactó en la cabeza. Quispe fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El acusado se entregó dos días después del tiroteo

La policía informó que el presunto responsable, David Grullón Jr., de 42 años y vecino de la víctima, no se encontraba en el lugar cuando llegaron los agentes. Dos días después del hecho, las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra.

Grullón se entregó el jueves por la noche y enfrenta múltiples cargos, entre ellos homicidio involuntario en segundo grado, imprudencia temeraria, poner en riesgo a un menor y delitos relacionados con armas de fuego. Los fiscales señalaron que el acusado no debía poseer un arma debido a condenas previas por delitos graves.

“Esa arma de fuego se disparó y mató a un hombre inocente”, afirmó la fiscal estatal adjunta Mary-Caitlin Harding durante la lectura de cargos.

La defensa alega que se trató de un accidente

El abogado defensor, Gene Zingaro, calificó el hecho como un “accidente” y aseguró que su cliente manipulaba el arma cuando esta se disparó de manera inesperada.

“No se trataba de un juego”, dijo Zingaro a la prensa, al tiempo que afirmó que Grullón y Quispe eran amigos y mantenían una relación cordial como vecinos.

El juez fijó la fianza en un millón de dólares, monto que Grullón no ha pagado. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 2 de febrero, cuando se realizará la audiencia de declaración de culpabilidad.

La escena del crimen y los niños presentes en la vivienda

Según la declaración jurada, los investigadores creen que Quispe estaba sentado en su sofá cenando cuando fue alcanzado por el disparo y luego cayó al suelo de la cocina. Los agentes encontraron un pequeño orificio en un cojín del sofá, manchas de sangre y restos de comida sobre una mesa cercana.

En la vivienda de Grullón, las autoridades localizaron un agujero compatible con un impacto de bala en la pared de la sala y un casquillo de una pistola 9 mm en el suelo. En el momento del tiroteo, la hijastra de 15 años y el hijo de 4 años del acusado se encontraban en un dormitorio del piso superior.

Tras el disparo, Grullón intentó llamar a la víctima sin éxito y luego se encontró con la prometida de Quispe, a quien habría dicho que se trató de un “accidente” antes de marcharse. Los menores quedaron solos en la vivienda, según los investigadores.

Una comunidad de luto por Víctor Quispe

Víctor Quispe era un barbero conocido en la comunidad como “BlessedByVic” y trabajaba en Legends Barber Co., donde era apreciado no solo por su talento profesional, sino por su cercanía con los clientes.

Quispe emigró a Estados Unidos desde Perú cuando tenía cinco años. Su prometida está embarazada de su primer hijo. En su obituario, familiares y amigos destacaron su generosidad, su ética de trabajo y su alegría contagiosa.

El alcalde de Danbury, Roberto Alves, lamentó su muerte y afirmó que Quispe “no era solo un barbero, sino un amigo de confianza para innumerables personas”. La policía indicó que la investigación continúa abierta y que no se divulgarán más detalles para proteger el caso.

