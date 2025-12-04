Hallan un cuerpo descompuesto y explosivos tras enfrentamiento armado en una vivienda de Connecticut

Un operativo de rutina para ejecutar una orden judicial de desalojo terminó convirtiéndose en un enfrentamiento armado de varias horas en Stamford, Connecticut, después de que un hombre se atrincherara en una vivienda y abriera fuego contra los cuerpos de seguridad.

La policía local informó que el incidente comenzó la mañana del martes, cuando un alguacil estatal acudió a la residencia ubicada en Oaklawn Avenue para hacer cumplir una orden de desalojo. En ese momento, el ocupante, identificado como Jed Parkington, de 63 años, respondió con disparos contra los oficiales.

Patrullas y unidades de varias agencias acudieron de inmediato al lugar, dando inicio a una operación prolongada que se extendió durante todo el día. A pesar de los múltiples disparos contra los agentes y los daños a vehículos policiales, ningún funcionario resultó herido.

El hombre fue hallado muerto dentro de la vivienda

De acuerdo con las autoridades, Parkington fue encontrado sin vida dentro de la casa horas después del inicio del enfrentamiento. Según el reporte preliminar, su muerte habría sido el resultado de una herida de bala autoinfligida.

El jefe de la policía de Stamford, Timothy Shaw, informó que antes de ingresar, negociadores especializados trataron durante varias horas de persuadir al hombre para que se entregara, sin éxito.

“Este fue un incidente extremadamente peligroso que trágicamente resultó en la pérdida de dos vidas”, afirmó Shaw al confirmar más tarde el hallazgo de un segundo cuerpo en la propiedad.

Hallazgo macabro: un cuerpo descompuesto en el segundo piso

Mientras los agentes desalojaban la vivienda tras el enfrentamiento, descubrieron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el segundo piso. La policía no ha revelado la identidad de esta persona ni las posibles causas de su muerte.

La presencia del cadáver abrió una segunda línea de investigación paralela: determinar quién era la víctima, cuánto tiempo llevaba en la vivienda y si su muerte está vinculada o no a Parkington.

Explosivos dentro de la vivienda: bombas caseras, granadas y cócteles molotov

Además del cuerpo, los agentes localizaron una importante cantidad de artefactos explosivos dentro de la casa. Entre ellos había bombas caseras, granadas y cócteles molotov, lo que obligó a activar protocolos de seguridad adicionales.

El escuadrón antibombas de Stamford acudió al lugar para retirar de manera segura todos los dispositivos antes de permitir el ingreso de los detectives encargados de procesar la escena. La presencia de este arsenal incrementó la gravedad del caso y subrayó el riesgo al que estuvieron expuestos los oficiales durante el enfrentamiento.

La oficina del inspector general del estado abrió una investigación para determinar si el uso de fuerza letal por parte de los agentes durante el operativo se ajustó a los protocolos establecidos, como ocurre de manera rutinaria en incidentes que involucran armas de fuego.

Paralelamente, continúan las pesquisas sobre el cadáver descompuesto y sobre el origen de los explosivos hallados en la vivienda.

La casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria

Documentos judiciales señalan que la vivienda enfrentaba un proceso de ejecución hipotecaria desde abril, luego de que no se realizaran los pagos correspondientes. El banco había notificado a los ocupantes que debían desalojar el inmueble, y un juez formalizó la orden el mes pasado, tras ofrecerles la oportunidad de ponerse al día con la deuda.

El intento de ejecutar ese desalojo derivó finalmente en el episodio violento que dejó dos personas muertas y una casa convertida en escena de crimen y explosivos.

