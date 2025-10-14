Niña hispana fue asesinada tras meses de abuso en Connecticut: su madre está acusada de asesinato

La policía de Connecticut acusó a Karla García, de 29 años, por el asesinato de su hija de 12 años, Jacqueline “Mimi” Torres García, cuyos restos fueron hallados la semana pasada en un contenedor detrás de una vivienda abandonada en New Britain.

García fue arrestada junto a su hermana, Jackelyn García, de 28 años, y su novio, Jonatan Nanita, de 30, quienes también enfrentan cargos relacionados con la muerte de la menor, reseñó AP.

La madre fue acusada de asesinato con circunstancias especiales, conspiración y otros delitos, y se encuentra detenida bajo una fianza de $5 millones de dólares. Se espera que comparezca ante el tribunal este martes.

Meses de abuso y desnutrición

Según las autoridades, la niña sufrió “maltrato físico prolongado y desnutrición” antes de ser asesinada en el otoño de 2024, cuando la familia residía en la localidad de Farmington.

El jefe de policía de New Britain, Matt Marino, explicó que los restos fueron encontrados el miércoles en avanzado estado de descomposición, luego de que los agentes acudieran al lugar tras recibir reportes de actividad sospechosa.

El jefe de policía de Farmington, Paul Melanson, indicó que los investigadores creen que el cuerpo de Jacqueline permaneció oculto durante meses en el sótano familiar, antes de ser trasladado a la casa abandonada donde finalmente fue hallado.

Tres detenidos y una investigación abierta

Jonatan Nanita fue capturado el lunes por la noche y enfrenta los mismos cargos de asesinato con circunstancias especiales y conspiración. La hermana de la madre, Jackelyn García, fue acusada de privación ilícita de libertad, crueldad intencional y riesgo de lesiones a un menor.

Ella permanece detenida con una fianza de $1 millón de dólares y debía comparecer este martes junto con su hermana. Las autoridades no confirmaron si alguno de los detenidos ha designado abogado.

El jefe Marino advirtió que la investigación podría tardar meses debido al estado de los restos y la complejidad del caso.

