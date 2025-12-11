Profesora de música de Connecticut acusada de manipular a un estudiante para tener relaciones

Una exprofesora de una escuela de Connecticut, identificada como Ciara Picard, de 39 años, fue arrestada y acusada de manipular a un estudiante para tener una supuesta relación hace varios años.

Documentos revisados ​​por Fox News Digital muestran que Picard, que enseñó música en la escuela secundaria Maloney en Meriden, enfrenta cinco cargos de agresión sexual en segundo grado.

Los registros muestran que se inició una investigación policial en respuesta a acusaciones de que Picard tenía una relación sexual con un estudiante graduado.

¿Cómo comenzó la relación?

Según el medio, ella conoció al estudiante por primera vez como su maestra cuando él tenía 13 años. Se dice que la relación se volvió sexual cuando el estudiante llegó al tercer año.

La víctima, que ahora tiene 25 años, dijo que Picard comenzó a acosarlo cuando era estudiante de primer año. Con el tiempo, dijo, las comunicaciones se volvieron personales y frecuentes y tenían lugar fuera del horario escolar.

La orden de arresto describe que ambos viajaron a la ciudad de Nueva York para un concierto. Durante ese viaje, Picard supuestamente le dijo al estudiante, que en ese momento tenía 16 años, “Siempre quise besarte”, antes de iniciar su primer beso.

Los investigadores dijeron que Picard también le compró al estudiante cenas costosas y regalos e intercambió mensajes y fotografías sexualmente explícitos con él. Además, la mujer lo visitaba su casa después de la escuela cuando su familia no estaba allí.

Los mensajes de texto revisados ​​por los investigadores incluían declaraciones explícitas de Picard, incluido un mensaje que decía “cuánto deseaba” a la víctima y los actos que deseaba realizar.

La mujer aceptó la relación inapropiada

Cuando los detectives entrevistaron a Picard el 26 de agosto, ella inicialmente negó haber actuado mal, pero luego admitió que sus interacciones con el estudiante “definitivamente habían cruzado la línea”.

Ella también supuestamente confesó haberle dicho al estudiante que lo amaba y calificó la relación como “no aceptable”.

Picard se entregó a la policía el 2 de diciembre, fue liberada tras pagar una fianza de $25,000 dólares y está previsto que comparezca ante el tribunal el 16 de diciembre, según NBC Connecticut.

Los funcionarios escolares intentaron tranquilizar a la comunidad después de que se hicieron públicos los cargos.

“Nuestra primera prioridad es siempre garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal”, dijo el superintendente adjunto Louis Bronk, quien dijo que Picard renunció a su cargo en agosto cuando se intensificó la investigación.

