México cayó con Dodgers 7-5 previo a su debut en el Clásico Mundial vs. Gran Bretaña

La selección mexicana de béisbol fue superada por los Dodgers de Los Ángeles 7-5 en el segundo encuentro de preparación para su debut en el Clásico Mundial 2026 este viernes contra Gran Bretaña, en partido celebrado en el complejo primaveral de los angelinos y Medias Blancas en Camelback Ranch

La victoria del cuadro comandado por Dave Roberts, que se alista para defender su bicampeonato en las Grandes Ligas, se definió en la octava entrada con tres carreras de la escuadra de la costa oeste de los Estados Unidos para definir una contienda de toma y daca.

¡VICTORIA DE DODGERS! 💪 El equipo de la MLB y México nos regalaron un duelazo previo al #WBCenFOX. 🔥⚾



Revive aquí las acciones más destacadas. 🎥 pic.twitter.com/eVyxiVuud0 — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 4, 2026

El seleccionado mexicano comandado por Benjamín Gil se trasladó de inmediato al finalizar el partido a la ciudad de Houston, Texas, para concentrarse totalmente en su primera aparición en la edición 2026 de este clásico que integra a la mayoría de países que practican este deporte.

Fernando Valenzuela Jr. lanzó la primera bola

Antes de este gran duelo de preparación, correspondió al hijo del legendario “Toro” Valenzuela lanzar la primera bola como un homenaje a la gran trayectoria de su padre con la franela de los angelinos y en donde después la contienda encendió muy rápido el fuego cuando los Dodgers abrieron el marcador con un tremendo cuadrangular por la pradera izquierda sobre los lanzamientos de Jesús Cruz y después aumentaron el marcador cuando Dalton Rushing conectó un triple que remolcó la segunda carrera del encuentro.

México respondió en la parte alta del tercer acto cuando, con un out, Jonathan Aranda (tras dos outs) negoció pasaporte y vino Alejandro Kirk, con línea al central remolcó a Duran y Nacho Álvarez Jr. con sencillo, se llevó a Aranda y Kirk al pentágono, donde todas las carreras fueron acreditadas al abridor Tyler Glasnow.

Los Dodgers retomaron la ventaja sobre la novena mexicana con par de carreras en el mismo tercer inning. Andy Pages, Santiago Espinal y Dalton Rushin ligaron dobletes contra la serpentina de Manny Barreda.

Blake Treinen threw a scoreless inning vs Mexico pic.twitter.com/1SpoyLJ8Yr — DodgersMuse (@LADodgersMuse) March 4, 2026

Pero los mexicanos empataron el duelo en el quinto capítulo con sencillo remolcador de Nacho Álvarez Jr., que produjo a Jonathan Aranda, previamente ubicado en base con pasaporte, cortesía de Emmet Sheehan. Nacho Álvarez terminó con tarde de 4-3 con tres carreras impulsadas.

El marcador se mantuvo en igualdad de fuerzas hasta el octavo inning, cuando Joe Vetrano conectó doblete productor de la carrera de la diferencia ante los lanzamientos de Luis Fernando Miranda (invitado fuera de roster por el combinado nacional).

La ventaja del equipo angelino aumentó con elevado de sacrificio de Eduardo Quintero y hit productor de Kendall George para tomar una ventaja que no perderían en el resto del encuentro para llevarse la victoria 7-5.

KIRK Y ALVAREZ ADELANTAN A MÉXICO



Alejandro Kirk conectó imparable productor ante Tyler Glasnow para acercar 1-2 a México ante Dodgers, mientras que Nacho Álvarez coronó un ataque de tres carreras con hit productor de dos en la misma tercera entrada.



México 3-2 Dodgers cerrando… pic.twitter.com/6EkYviV9PB — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) March 4, 2026

México se acercó con una rayita más en el noveno rollo, en donde, con dos outs, Joey Meneses conectó doblete y llegó a la registradora luego de un error del tercera base Kyle Nevin a batazo de Alexis Wilson, antes de que el relevista Ben Casparius finiquitara el encuentro con un ponche a Rowdy Tellez para asegurar la victoria angelina.

La novena azteca debutará este viernes ante Gran Bretaña en la máxima justa de béisbol a nivel mundial a las 12:00 del mediodía. México había derrotado ayer a los Diamondbacks de Arizona. México también se medirá en su grupo a Brasil, Estados Unidos e Italia.





La fase de grupos del Clásico se jugará en tres sedes: Japón, Puerto Rico y Estados Unidos y el Tricolor sostendrá sus duelos en suelo estadounidense.

Seguir leyendo:

– Dodgers firman a Kiké Hernández y Max Muncy y quedan listos para buscar el tricampeonato

– Dodgers tienen acuerdo con Tanner Scott por $72 millones de dólares

– Aficionada de Milwaukee pierde su trabajo por amenazas de ICE a fan latino de Dodgers





