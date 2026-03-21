Tras el Clásico Mundial, Yamamoto brilla en spring training y está listo para día inaugural

El último ajuste antes del inicio oficial de la temporada dejó una señal clara en la rotación de los Dodgers. Yoshinobu Yamamoto cerró su preparación con una salida dominante en el spring training, consolidando su rol como abridor para el día inaugural.

En su presentación más reciente, el lanzador derecho trabajó cinco entradas sin permitir carreras frente a una escuadra dividida de los San Diego Padres, en un duelo disputado en Phoenix. Durante ese lapso, apenas concedió tres imparables y acumuló siete ponches, mostrando control desde el primer lanzamiento y capacidad para resolver situaciones con corredores en base.

Yoshinobu Yamamoto just completed his final Spring start before Opening Day:



7 K

0 ER

3 H

1 BB

68 Pitches

5 Innings Pitched



The Dodgers ace is ready for a big 2026 🔥

pic.twitter.com/cOu3aVkdQc — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 21, 2026

El japonés buscaba aspectos específicos en esta apertura final. “Había algunas cosas que quería probar”, explicó a través de un intérprete.

El resultado reforzó una decisión que ya estaba encaminada. Yamamoto será el encargado de abrir la temporada el jueves en el Dodger Stadium, cuando los Dodgers enfrenten a los Arizona Diamondbacks.

Definiciones pendientes en el roster de los Dodgers

Mientras el puesto en la cima de la rotación parece definido, el cuerpo técnico aún evalúa otras piezas del equipo de cara al arranque de la campaña. Una de las principales disputas se mantiene en la segunda base, donde Hyeseong Kim y Alex Freeland continúan compitiendo por un lugar como titular.

El mánager Dave Roberts también dejó abierta la posibilidad de incorporar un lanzador comodín que pueda desempeñarse en múltiples roles. La idea contempla utilizarlo desde el bullpen al inicio, aprovechando los días libres del calendario, y más adelante integrarlo como sexto abridor.

Durante la semana, el club realizó varios movimientos que redujeron las opciones en el campamento. Entre los jugadores descartados se encuentran los lanzadores Kyle Hurt y River Ryan, así como el infielder Ryan Fitzgerald.

Roberts se refirió a ese proceso, destacando el impacto que tiene en los peloteros que no logran quedarse en el roster. “Siempre es difícil con los jugadores que tienen la esperanza de quedarse con nosotros”, señaló. “Obviamente, hay algunas buenas en las que le dices a un jugador que va a entrar en el equipo. Pero creo que lo principal que no se debe olvidar es que no se trata solo de empezar, sino de dónde terminar”.

En cuanto al rendimiento de Yamamoto, el dirigente destacó la solidez de su repertorio en esta última salida. “Salió con un propósito claro”, comentó. “Y me pareció que todo iba bien: la recta (con su potencia y control), el cutter, el slider, la curva, el splitter… todo estuvo bien. Y fue muy eficiente. Y lanzó cinco entradas sin apenas esfuerzo, así que fue muy gratificante verlo”.

El abridor llega al inicio de la temporada tras haber participado en escenarios de alta exigencia, incluidos partidos importantes del Clásico Mundial de Béisbol, y con una actuación reciente que respalda su designación para el primer juego del calendario.

“Será agradable darle la pelota y que no sea un partido decisivo”, dijo Roberts sobre su apertura en el debut de temporada. “Eso será divertido para mí”.

Sigue leyendo:

· Chris Taylor, campeón de Serie Mundial, dejado en libertad por los Angels

· Venezuela decreta el Día Nacional del Béisbol tras histórico triunfo en el Clásico Mundial

· Dan Serafini, exlanzador de MLB, sentenciado a cadena perpetua