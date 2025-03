La mente de Dave Roberts: venció al cáncer y hoy quiere ganar “cada partido” de los Dodgers

GLENDALE, Arizona – Tras haber conquistado su octava Serie Mundial el pasado otoño, los Dodgers de Los Ángeles llegan a la temporada de 2025 como claros favoritos al título luego de agregar más estrellas a su ya potente roster.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dice que está emocionado por los retos de la nueva campaña e incluso se anima a enviar un ambicioso y optimista mensaje a la afición del equipo: “Prepárense para repetir como campeones en 2025”.

La temporada 2025 de las Grandes Ligas iniciará este 18 de marzo en Japón, donde ya se encuentran los Dodgers para enfrentar a los Chicago Cubs en el juego inaugural de MLB. Pero antes de viajar con su estelar plantel, Dave Roberts (Okinawa, Japón, 1972) le concedió una amplia y reveladora entrevista a La Opinión en la que habló acerca de lo que espera esta temporada de los Dodgers, de su lucha personal contra el cáncer y también de Fernando Valenzuela y los fans mexicanos del club.

Dave, muy agradecido por esta oportunidad. ¿Cómo estás y cómo está tu familia?

Estoy bien. Nos encontramos en medio del Spring Training. Los muchachos están trabajando fuerte, preparándose para la temporada con rumbo a Tokio… Y mi familia está muy bien. Muchas gracias.

Oye, esta batalla de bromas que tienes con Shohei Ohtani, ¿ya se acabó o hay más por venir?

(Risas)… Bueno, como Shohei dijo ayer: estamos uno a uno. Así que primero él me la hizo, luego yo se la hice, así que estamos empatados en este momento. Ya veremos.

Mucho se ha hablado de estos Dodgers, de la manera en que el equipo ha gastado para adquirir más estrellas. Este equipo luce increíble hombre por hombre. Pero estoy seguro que ustedes están encarando distintos tipos de retos esta vez. ¿Puedes explicarnos al respecto?

Así es. Cada año es diferente. Obviamente cuando eres el campeón del mundo cada equipo quiere vencerte y te tienen en la mira. Obviamente, el reto este año es repetir como campeones y mi trabajo es asegurarme de que estamos preparados y de que nuestras mentes están bien. El año pasado trajimos nuevos jugadores como Teoscar Hernández y Shohei Ohtani. Y este año trajimos a Blake Snell, Tanner Scott, Michael Conforto y Kirby Yates. Esos cuatro jugadores son veteranos que no han ganado el campeonato. Ellos quieren un anillo y traen esa hambre a nuestro equipo. Estoy emocionado por este año.

El entrenamiento de la mente en palabras de Dave Roberts

Tú le dirigiste un mensaje al equipo de que si ellos no acaban más exhaustos mentalmente que físicamente cada día es porque no hicieron su trabajo. ¿Qué significa eso?

Bueno, solo creo que los atletas hablan mucho acerca de su agotamiento físico y su esfuerzo, pero yo pienso que el béisbol es un deporte mental y de fortaleza mental. Así que cada día quiero que nuestros hombres agoten sus mentes con enfoque y preparación al detalle, y creo que eso requiere práctica. Tienes que entrenar tu mente igual que entrenas tus músculos. Cuando juegas seis meses de una temporada y luego juegas otro mes en octubre el enfoque tiene que estar incluso más alto, por eso quiero que nuestros jugadores entrenen su mente.

Cuentas con un buen número de ganadores del MVP, un buen número de ganadores del trofeo Cy Young, estrellas por todos lados, tal vez uno de los mejores rosters que hayamos visto en tiempos recientes. ¿Hay una meta que tengas en cuanto a juegos ganados o no te importan las cifras?

Bueno, yo creo que desde un principio nuestra meta es ganar la Serie Mundial. En lo personal, yo quiero ganar cada partido, quiero tratar de ganar tantos partidos como podamos. No me gusta perder. No quiero poner un número de ganados de temporada regular, pero quiero ganar 11 juegos en octubre (los playoffs).

El manager Dave Roberts celebra el campeonato de la Serie Mundial luego que sus Dodgers vencieron a los NY Yankees en el quinto juego el 30 de octubre de 2024. Fue su segundo título de las Ligas Mayores como manager. Crédito: Ashley Landis | AP

El récord de ganados en temporada regular es de 116, de Seattle. ¿Es algo en lo que estás interesado?

No, no. O sea, creo que si jugamos buen béisbol, si nos mantenemos sanos, es una posibilidad. Pero realmente nadie se acuerda de ese equipo de los Mariners de 2001 porque fueron eliminados en la segunda ronda los playoffs.

¿Quién es el jugador, además de las súper estrellas, que Dave Roberts dice: ‘Quiero verlo responder este año, confío en él y creo que va a ser enorme para nosotros’?

Pienso que muchos de nuestros jugadores. Un hombre que quiero que continúe siendo bueno es Teoscar Hernández. Ese es uno. Otro es nuestro catcher, Will Smith. Creo que el año pasado hubo algunas lesiones. Lo voy a utilizar en medio del orden al bat. Creo que es uno de los mejores receptores y necesitamos que sea el jugador que es capaz de ser.

La inspiración del manager de los Dodgers y su lucha contra el cáncer

¿De dónde saca Dave Roberts su energía, su fuerza, su inspiración? Este es un trabajo demandante, son muchos días, días interminables.

Creo que en primer lugar de mi fe. Esa es una. Yo solo me siento agradecido, le doy gracias a Dios cada día por permitirme vestir este uniforme de los Dodgers. Y la otra parte es que amo al béisbol. Adoro al béisbol, adoro a los jugadores y pienso que si tengo mi fe, mi amor por el béisbol y por los jugadores entonces es fácil para mí venir a trabajar. Y si miramos alrededor, esta es mi oficina, y para mí venir a mi oficina es fácil venir en plan positivo cada día.

Tú has ganado dos anillos de Serie Mundial, Dave, pero también ha habido tiempos difíciles, ha habido fracasos, o no haber alcanzado el objetivo. Ha habido críticas hacia tu trabajo. ¿Cuál es el momento que sirvió como un giro, si es que hubo alguno, en tu carrera como manager?

Uff, sí… Repasando las cosas, hay muchas altas, hay muchas bajas, desafíos. Sabes, perder el juego 7 contra los Astros (en la Serie Mundial) fue uno muy duro. Perder con los Nationals en esa serie (de playoffs) en Los Ángeles fue muy duro para mí. Pero yo creo que en lo personal estoy orgulloso de mí, orgulloso de la organización, de este equipo, porque hemos recibido algunos golpes, pero seguimos regresando y peleamos. Yo soy un peleador, nuestros jugadores son peleadores y este deporte de béisbol es difícil, no es fácil, pero somos muy resilientes y estoy orgulloso por el hecho de que nosotros seguimos peleando.

Dices que eres un peleador. Has peleado no solo en el campo de béisbol, sino en tu propio recorrido con retos personales de salud. ¿Cómo describes tu lucha a lo largo de tu vida, no solo como persona de béisbol?

Bueno, tuve cáncer hace 15 años y tuve que pasar por quimioterapia, pasé por radiación, y pude salir adelante. Estoy libre de cáncer, algo que digo con orgullo. Y esa es otra razón: creo que haber pasado por el cáncer te da una perspectiva diferente de la vida. Y como dije, estoy muy agradecido por lo que hago.

Dave Roberts (izq.) felicita a Fernando Valenzuela (centro) durante una ceremonia en honor al legendario pitcher mexicano el 15 de septiembre de 2021 en Los Ángeles. El manager de los Dodgers dice que aprendió humildad de Valenzuela. Los acompañan Mike Brito y Edward James Olmos. Crédito: Ashley Landis | AP

La enseñanza que le dejó Fernando Valenzuela a Dave Roberts

Perdimos a Fernando Valenzuela hace algunos meses y te quiero pedir si nos compartes la mejor anécdota de tu relación con el gran Fernando Valenzuela.

Sabes, yo creo que con Fernando… lo consideraba un amigo. Pasamos tiempo juntos, compartimos durante comidas. Él fue un hombre muy humilde y nunca le gustó que la gente hablara acerca de él, siempre quería que se hablara del juego o de los peloteros de hoy. Yo solo aprendí humildad de parte de Fernando y eso es algo que de verdad aprecio.

¿Fue el 1 de noviembre de 2024 el día más feliz de Dave Roberts en el béisbol? O sea, estabas rapeando con Ice Cube…

(Risas)… Profesionalmente fue el día más feliz de mi vida, sí.

Y este año, ¿cuál es el equipo que dices: ‘OK, los vemos’… No sé, los Phillies, los Braves…? Los fans se preguntan si hay un equipo que realmente pueda retar a estos Dodgers.

Para mí lo más importante que hacen los equipos campeones es que nunca subestiman a ningún oponente, así que para mí cualquier equipo que enfrentemos creo que es una amenaza y no importa si son los Padres, los Giants, los Diamondbacks, tú dices los Phillies, los Braves, y en la Liga Americana obviamente los Yankees, los Red Sox, esos equipos. Hay mucho talento, los Astros. Para mí, tenemos que estar atentos de todos.

Ustedes juegan por Los Ángeles y L.A. sufrió mucho en enero con los incendios. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué estabas haciendo cuando esta horrible noche se nos vino encima?

Fue de miedo. Hubo dos lugares: Altadena y Pacific Palisades, que realmente perdieron su sentido de comunidad. Esas localidades ya no existen y la gente no tiene casas y los niños no tienen escuelas y van a tardar años en recuperarse. Estoy triste por esas familias que tuvieron que pasar por eso y agradecido de que no se perdieron tantas vidas, muy agradecido por eso. Pero mucha gente fue desplazada en cuanto a hogares. Fue un momento aterrador para la ciudad. Solo espero que sea algo que nos siga uniendo.

Y el éxito de los Dodgers va a ayudar seguramente en la moral de todos. Ahora, hay muchos latinos en Los Ángeles, en California, muchos mexicanos. La comunidad mexicana apoya mucho a los Dodgers, pero no tenemos a ninguna estrella mexicana en este momento con ustedes. ¿Hay algún jugador que veas y pienses: ‘Él viene en camino y nos va a ayudar en el futuro’?

Sabes, tenemos un par de jóvenes pitchers de México en béisbol de ligas menores. Son jóvenes. Tienen talento. Obviamente la gente mexicana es gran parte de nuestra base de fans y tenemos a algunos jugadores que están en camino. Pero la gran cosa acerca de los Dodgers es que somos muy diversos. Tenemos jugadores que vienen de todo el mundo con los Dodgers. Pero sí, tenemos que tener a otra estrella mexicana con nosotros.

Roberts: “Vivimos en un mundo que es muy cínico”

Dave, estamos en tiempos difíciles en este país, en este mundo, y no puedo pensar en una mejor persona que tú; japonés-americano, con tu liderazgo, tus mensajes a los jugadores en el Día de Jackie Robinson alrededor de su estatua, es algo inspirador. ¿Puedes darnos tu enfoque ante estos desafiantes tiempos en el país, en el mundo?

Yo trato de encarar este mundo con optimismo, siendo positivo. Es desafortunado que ahora vivimos en un mundo que es muy cínico y eso es triste. Creo que hay muchas cosas de salud mental que están presentes en la gente que requieren atención y con las cuales se tiene que lidiar. Y yo lidio con muchas de esas cosas siendo positivo y con gratitud. Yo solo quisiera que la gente fuera más amable. Si miras las cosas de una manera positiva van a pasar cosas positivas. Ese es mi deseo si tuviera uno para la gente en este mundo.

Por último, ¿cuál es el mensaje que quieres enviar a L.A., al sur de California y a la nación Dodger y el mundo Dodger, porque hay fans de los Dodgers alrededor de todo el mundo? ¿Cuál es el compromiso de Dave Roberts y su equipo para esta temporada?

Bueno, para los fans de los Dodgers en Los Ángeles, en México, para todos, yo solo quiero decir gracias por todo el apoyo que me han dado a mí, a la organización de los Dodgers. Ustedes son los mejores fans en todos los deportes y nosotros solo queremos hacerles sentir orgullosos. Y prepárense para repetir como campeones en 2025.

La palabra dinastía ha estado sonando, Dave. ¿La has escuchado también? ¿La escuchas y sientes algo?

Sí la he escuchado y es algo que entiendo. Tenemos mucho trabajo por hacer y la cosa acerca de nuestro equipo es que nos gusta trabajar y espero que podamos hacer orgullosos a nuestros fans.

