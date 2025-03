De Oaxaca para los Dodgers: el sueño de José Rodríguez

GLENDALE, Arizona – Lo primero que llama la atención acerca de José Rodríguez, el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, es su tamaño: 6 pies y 6 pulgadas (1.98 metros) de estatura. No hay muchos mexicanos tan altos y menos aún si son originarios del estado de Oaxaca.

“Mi familia es alta, realmente”, dice Rodríguez, de 23 años, con una sonrisa. “Mis hermanos y yo salimos muy altos”.

Pero lo que Rodríguez espera que realmente llame la atención es su trabajo como lanzador. En su primer entrenamiento primaveral o Spring Training con los Dodgers lo ha hecho bien. En sus primeros 3.1 innings de labor solo recibió una carrera y ponchó a 5 bateadores.

“Ha sido una experiencia muy bonita, increíble”, comenta Rodríguez, quien ha sido parte de la organización de los Dodgers desde 2019. “Me siento bastante bien, en muy buena posición. El equipo me ha brindado bastantes oportunidades y me han ayudado mucho para seguirme desarrollando”.

La temporada pasada, jugando en equipos de ligas menores, Rodríguez tuvo números acumulados de 8-6, 3.38 de carreras limpias y 126 ponches en 90.2 innings. En la sucursal de Great Lakes, Clase A alta de los Dodgers en la liga del Midwest, registró uena efectividad de 2.25 en 16 apariciones.

Rodríguez cree que este año lo más probable es que inicie en ligas menores. Su enfoque es seguir aprendiendo, “afinando detalles” y estar listo para cuando los Dodgers decidan llamarlo a la Gran Carpa.

“Obviamente es el sueño de todos nosotros, pero más que nada mi meta es lograr mantenerme en ese nivel y es algo que me imagino todos los días: poder estar ahí y tener mi primera atuación con el equipo”, revela el talentoso serpentinero mexicano.

El pitcher José Rodríguez creció en los diamantes del béisbol mexicano

José Rodríguez creció alrededor del diamante. Su padre es Guillermo “Tiburón” Rodríguez, leyenda del béisbol mexicano como jugador de los Piratas de Campeche, Ángeles Negros de Puebla y los Tigres, entre otros. El veracruzano luego fue gerente general de los Guerreros de Oaxaca, ciudad donde José nació.

En su primer Spring Training con los Dodgers, en donde está como invitado, José contó con la visita de su padre y otros familiares. Pudieron verlo lanzar.

“Platicamos mucho, casi todos los días”, dice sobre su padre, quien también le ha aconsejado como beisbolista. “Más que nada el seguir día a día, seguir trabajando. Tal vez las cosas no se den ciertos días, tal vez estemos en unos momentos bajos, pero si uno se mantiene dedicado y con decisión, puede uno perseverar en esto”.

Antes de llegar a Estados Unidos en 2023 para jugar en liga de novatos y Clase A, Rodríguez estuvo cuatro años en la República Dominicana, los dos últimos en liga de novatos. Ahí ganó 7 juegos y no conoció la derrota. Además, fue pitcher de la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis en 2022.

Su desarrollo ha sido gradual, aunque el pelotero oaxaqueño admite que su estancia en el país caribeño no fue fácil debido a problemas de carácter mental.

“Yo batallaba mucho a la hora de pitchear, y gracias a Dios los Dodgers me han seguido dando el apoyo desde 2023 que llegué aquí a los Estados Unidos. Me han dado mucho apoyo y me han ayudado mucho a desarrollarme”, explica sobre esos tiempos complicados.

“Hubo un momento en que yo no creí en estar en la posición en que estoy ahorita y gracias a Dios ahora puedo mirar hacia atrás e incluso reírme de lo que estaba viviendo”.

José Rodríguez (der.) ha tenido la oportunidad de trabajar al lado de estrellas como Roki Sasaki (izq.), el fenómeno japonés, durante el entrenamiento primaveral de los Dodgers en Arizona. Crédito: Darryl Webb | AP

Las fortalezas de José Rodríguez en la loma de pitcheo

Rodríguez dice que los Dodgers, como organización, y su familia le ayudaron a encontrar claridad y sonreír a un futuro que hoy luce muy promisorio. Su repertorio en la loma se compone de rectas de 4 costuras y 2 costuras, un efectivo slider, cambio de velocidad y curva.

El cambio es su mejor pitcheo, pero Rodríguez, quien se dice admirador de Jacob deGrom, considera que su mayor fortaleza como pelotero es la mentalidad competitiva. “Creo que cada vez que tengo la oportunidad de estar ahí, de estar en la loma, voy con un objetivo, con una decisión. Eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante”.

Y ahora él se encuentra trabajando al lado de algunos de los mejores peloteros del mundo como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, estos últimos, dos de los que más le han impresionado en la experiencia primaveral.

“La verdad es algo increíble verlos trabajar día a día, cómo se desempeñan en el terreno”, comenta el pitcher que espera darle satisfacciones a la afición mexicana cuando reciba su oportunidad en el equipo grande de los actuales campeones del mejor béisbol del mundo.



“Quiero estar allá arriba con los Dodgers para seguir con esta fanaticada. La gente de México ama a los Dodgers”.

