Avanza en el Senado una resolución para impedirle a Trump utilizar al ejército en Venezuela

Durante una votación celebrada en el Senado, cinco miembros del Partido Republicano sufragaron para para impulsar una resolución bipartidista sobre la Ley de Poderes de Guerra, la cual le impediría al presidente Donald Trump desplazar a la fuerza militar estadounidense en Venezuela.

Liderados por Rand Paul, senador por Kentucky, a quien se le atribuye encabezar la medida bipartidista; Elizabeth Ann Murkowski, senadora por Alaska; Susan Collins, congresista por Maine; y Josh Hawley, senador por Misuri; y Todd Young, congresista por Indiana; votaron para aprobar la resolución en el comité y de esa manera llevarla al pleno.

Al final, la votación fue 52 en contra de 47 y se produjo pese a la solicitud de los líderes republicanos de erradicar la resolución y preservar la autoridad del jefe de la nación.

“No fortalece a Estados Unidos. Lo debilita y lo hace menos seguro. Debilitaría la autoridad legítima y constitucional del presidente. Se le pregunta a este órgano, el Senado de Estados Unidos, si el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para arrestar a criminales acusados. Por supuesto que la tiene”, expresó en una declaración escrita el republicano John Barrasso, senador por Wyoming y líder de la mayoría en el Senado.

Rand Paul, senador por Kentucky, encabeza a los republicanos que se oponen a algunas políticas implementadas por Donald Trump. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Cabe señalar que, el mes pasado, una medida similar fracasó en una votación celebrada en la Cámara de Representantes.

A pesar de ello, el esfuerzo de quienes respaldaron la resolución para bloquear el uso de la fuerza militar “dentro o contra Venezuela” sin autorización del Congreso, implica un avance para quienes pretenden limitar la autoridad del presidente con respecto al empleo de la milicia.

Los opositores de Trump están tratando de unir esfuerzos para desechar la estrategia del conservador de 79 años de desplegar tropas estadounidenses en Venezuela bajo el argumento de mantener el orden, esto ante la detención de Nicolás Maduro ocurrida en sábado pasado.

Durante el operativo llevado acabo en Caracas, se reportaron más de 100 personas fallecidas, lo cual provocó indignación en un amplio sector de la comunidad internacional al considerar al operativo militar estadounidense como una violación al derecho internacional.

Casi a la par, los opositores de Donald Trump expresaron su preocupación ante lo que consideran una señal más del autoritarismo ejercido por el magnate neoyorquino desde que arribo a la Casa Blanca por segunda ocasión.

