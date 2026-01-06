Denuncian la muerte de 24 agentes de seguridad venezolanos durante la detención de Nicolás Maduro

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, denunció que durante la operación militar estadounidense para detener al expresidente Nicolás Maduro, perdieron la vida decenas de personas.

“Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fuerza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro presidente legítimo, desmantelar por completo a los grupos terroristas que operan desde el extranjero y garantizar que eventos como estos nunca más mancillen nuestro territorio soberano”, escribió el funcionario sudamericano en una publicación de Instagram.

A través de un video, las autoridades venezolanas rindieron homenaje a 24 agentes de seguridad venezolanos presuntamente asesinados por las fuerzas armadas estadounidense.

Enfocando en blanco y negro los rostros de personas y soldados muertos, así como imágenes de aviones estadounidenses volando sobre la capital de Venezuela y vehículos blindados destruidos, se pretende denunciar el ataque perpetuado para detener a Maduro.

Por su parte, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, emitió un discurso televisado a nivel nacional, donde denunció lo que a su juicio representa el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

No obstante, lo peculiar del mensaje es que describe cómo miembros del ejército estadounidense presuntamente asesinaron a sangre fría de gran parte del equipo de seguridad del exmandatario venezolano.

Donald Trump descarta que en Venezuela puedan celebrarse pronto elecciones presidenciales. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Al respecto, el diario New York Times informó que al menos 40 personas fallecieron durante el operativo estadounidense varias de ellas a consecuencia de un bombardeo efectuado sobre instalaciones militares y gubernamentales venezolanas.

Dicha información se suma a otra denuncia formulada por el gobierno de Cuba, la cual fue emitida el domingo al dar a conocer que, presuntamente, 32 militares y policías cubanos asignados para trabajar en Venezuela también fallecieron a consecuencia del operativo implementado por las fuerzas armadas estadounidenses.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump no sólo elogió el operativo llevado a cabo en Venezuela, sino que además anticipó una mayor producción de armamento para fortalecer el poder del ejército estadounidense.

“152 aviones participaron en la operación en Venezuela. Fue impresionante. Nadie tiene armas de la calidad de las nuestras, el problema es que no las producimos lo suficientemente rápido. Vamos a empezar a producir mucho más rápido”, enfatizó.

