Ataques de EE.UU. a Venezuela durante captura de Maduro dejaron 56 militares cubanos y venezolanos muertos

Estados Unidos mató a al menos 56 militares cubanos y venezolanos durante los ataques que llevaron a la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas, según cifras de ambos países actualizadas ayer martes.

Venezuela ha mantenido hermetismo sobre el saldo de víctimas tanto civiles como militares, en la operación ordenada por Donald Trump, y no hay hasta ahora un balance oficial venezolano completo.

Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela rindió homenaje en un funeral a 24 soldados y en la red social Instagram publicó un video de la ceremonia, en la que se destacó que, a pesar del ataque ejecutado “desproporcionadamente” en “volumen de fuego, en tecnología y en precisión quirúrgica”, estos uniformados fallecidos “jamás se doblegaron”.

Los soldados fallecieron en los ataques ejecutados en distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a la capital, según el Ejército venezolano, uno de los componentes de la FANB, además de la Aviación Militar, la Guardia Nacional, la Armada y la Milicia.

Fiscal Saab habla de “decenas” de muertes

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son “decenas” de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Por su parte, La Habana publicó el martes una lista con los nombres de los 32 militares cubanos que murieron en Caracas.

Entre los cubanos fallecidos destaca la presencia de dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes, todos del Ministerio del Interior (Minint), así como de nueve soldados en reserva, estos últimos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Se desconoce asimismo el saldo de civiles fallecidos. La AFP confirmó la muerte de una mujer de 80 años en los bombardeos. Una red que agrupa médicos en Venezuela estima un saldo total de 70 muertos y 90 heridos.

Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores el sábado para responder ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos.

Delcy Rodríguez asumió el poder en su lugar de forma interina. Era su vicepresidenta y primera en la línea de sucesión.