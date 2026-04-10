El Arco de la Independencia propuesto por Trump sería costeado con dinero de los contribuyentes

De acuerdo con el plan de gastos del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH) recientemente publicado, la construcción del Arco de la Independencia promovido por el presidente Donald Trump sería costeado con dinero de los contribuyentes.

El monumento planeado para construirse en Arlington, Virginia, ya tendría asignados $2 millones de dólares en fondos para iniciativas especiales y otros $13 millones de dólares en fondos de contrapartida.

Dicha cantidad de dinero fue aprobada desde septiembre del año pasado por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Además, el presidente Donald Trump señaló el año pasado que también podrían utilizarse los fondos privados sobrantes de la ampliación del salón de baile de la Casa Blanca para construir el Arco de la Independencia.

De hecho, en octubre fue presentada una maqueta donde se mostraron hasta tres propuestas, de las cuales el jefe de la nación eligió la de tamaño más alto, pues pretende que la obra supere al Arco del Triunfo de Francia.

“Es la única ciudad de gran importancia en el mundo que no tiene un arco triunfal. Y este los va a superar a todos. El que la mayoría de la gente conoce es el Arco del Triunfo en París, Francia. Y creo que el nuestro lo va a superar con creces”, señaló en diciembre sin revelar el monto total de presupuesto asignado.

El presidente Donald Trump considera que el Arco de la Independencia debe enaltecer el orgullo estadounidense. (Crédito: John McDonnell / AP)

El objetivo es que la obra arquitectónica se construya en el lado de Arlington, Virginia, cerca del Puente Memorial sobre el río Potomac, entre las entradas al Cementerio Nacional y el Monumento a Lincoln.

Sin embargo, la idea no es tan nueva como parece, pues en 1902, el Servicio de Parques Nacionales planteó un proyecto, nunca concretado, para incluir un arco triunfal destinado a honrar a Hiriam Ulysses S. Grant, 18.º presidente de la nación y general de la Unión.

A pesar de que el nuevo proyecto pretende ser identificado como un símbolo de orgullo nacional, los detractores de Donald Trump consideran que no es el momento más adecuado para destinar millones de dólares a un monumento, sobre todo debido a que la economía estadounidense marcha por debajo del nivel proyectado.

Además, con mucho dinero invertido en la guerra todavía vigente en contra de Irán, se considera inadecuado gastar innecesariamente.

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