La Casa Blanca presentó los diseños del Arco de la Independencia, obra próxima a construirse

A medida que se acerca la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump de construir el denominado Arco de la Independencia parece estar avanzando.

Desde el año pasado, el magnate neoyorquino planteó que la nación requería de un monumento dotado de ciertas características para ser identificado por los ciudadanos estadounidenses como un símbolo de orgullo nacional.

Bajo dicho enfoque, Trump mencionó una obra arquitectónica parecida al Arco del Triunfo construido en Francia. Sin embargo, advirtió que sería de proporciones mayores.

Además, especificó que se construiría en el lado de Arlington, Virginia, cerca del Puente Memorial sobre el río Potomac, entre las entradas al Cementerio Nacional y el Monumento a Lincoln.

Durante una cena ofrecida en octubre a un grupo de importantes empresarios en la Casa Blanca, fue presentada una primera maqueta con el diseño de la obra, pues el objetivo era conseguir donaciones para su construcción.

No obstante, para que la Comisión de Bellas Artes concediera su aprobación fue necesario presentarle este viernes los diseños y la mayor parte de las especificaciones relacionadas con el majestuoso Arco de la Independencia.

La propuesta de Harrison Design, un estudio de arquitectura de Washington, se enfoca en un arco de 76 metros de altura construido en una rotonda entre la entrada del cementerio y el Monumento a Lincoln.

Panorámica del Memorial Circle, donde se propuso construir el arco para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

La obra contará con varios detalles dorados y estará coronada por una estatua de la Dama de la Libertad alada sosteniendo un escudo y una antorcha. Además, un par de águilas posarán debajo las alas de la escultura.

Respetando el deseo del presidente Trump, el monumento superaría en más de 24 metros de altura al Arco del Triunfo.

Asimismo, se le incluirán dos frases: “Una nación bajo Dios”, la cual será visible únicamente en el lado del arco que da al Monumento a Lincoln; mientras que en la parte que da al cementerio podrá apreciarse la leyenda “Libertad y justicia para todos”.

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Don Beyer, representante por Virginia, arremetió en contra de Donald Trump por considerar que está despilfarrando dinero en una obra innecesaria sobre todo en un momento delicado para la economía estadounidense.

“Mientras los estadounidenses se preocupan por el aumento vertiginoso de los costos y otra guerra interminable, el presidente Trump está centrado en un proyecto vanidoso financiado por los contribuyentes que colapsaría el tráfico, bloquearía nuestro horizonte y se alzaría sobre un terreno sagrado donde están enterrados quienes sirvieron a nuestra nación, incluidos mis propios padres y mi hermana”, escribió.

Hasta el momento no está claro cuánto dinero implicará la construcción del arco, pero de acuerdo con el plan de gastos del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH) el costo será cubierto con recursos generados por los contribuyentes.

De hecho, se menciona que ya tendría asignados $2 millones de dólares en fondos para iniciativas especiales y otros $13 millones de dólares en fondos de contrapartida.

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