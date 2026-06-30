Líderes religiosos latinos exigen ciudadanía y un trato digno para los inmigrantes

En el marco del aniversario 250 EE.UU., líderes religiosos latinos, familias migrantes y organizaciones de fe se congregaron en Washington, D.C., para reconocer las aportaciones históricas de los inmigrantes al país y exigir políticas que garanticen dignidad, un camino hacia la ciudadanía y un trato más humano para quienes buscan una nueva oportunidad de vida.

El encuentro, denominado “Lamento y Esperanza: Una Celebración Cristiana de la Presencia y las Contribuciones de los Inmigrantes”, reunió a cientos de personas en un servicio religioso bilingüe organizado por la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN), junto con organizaciones como Sojourners, la Coalición Interreligiosa por la Inmigración y el Centro de Fe y Justicia de la Universidad de Georgetown.

La fe como llamado a defender a los inmigrantes

Durante la ceremonia, los participantes elevaron oraciones, compartieron testimonios y reflexionaron sobre el papel que han desempeñado las comunidades inmigrantes en la construcción de Estados Unidos.

El reverendo Carlos Malavé, presidente de la LCNN, afirmó que el aniversario de la nación también debe servir para reconocer el aporte de millones de personas inmigrantes.

“Cuando nuestra nación se reúne para celebrar, nosotros nos reunimos para proclamar que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes son una bendición para nuestro país. La iglesia camina con ellos, incluso cuando son rechazados”, expresó.

Por su parte, la obispa Minerva Carcaño, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Inmigración del Consejo de Obispos de la Iglesia Metodista Unida, advirtió que Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más difíciles en el trato hacia la población inmigrante.

“Los inmigrantes han ayudado a construir este país; sin embargo, hoy enfrentan racismo, un sistema migratorio deficiente y son utilizados como peones políticos”, sostuvo.

Piden ciudadanía y el fin de la detención de familias

Al concluir el servicio religioso, los asistentes acudieron al Capitolio para reunirse con legisladores y personal del Congreso. Ahí solicitaron impulsar una reforma migratoria que contemple un camino hacia la ciudadanía, el fin de la detención de familias inmigrantes y el fortalecimiento de los programas de asilo y reasentamiento de refugiados.

El reverendo Adam Taylor, presidente de Sojourners, señaló que la forma en que el gobierno trata a las personas migrantes representa una prueba moral para el país.

“Durante más de 250 años, las familias inmigrantes han hecho contribuciones invaluables a esta nación. La manera en que las tratamos hoy definirá nuestros valores como sociedad”, afirmó.

Los organizadores concluyeron el encuentro con el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen una política migratoria más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos de los inmigrantes.

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