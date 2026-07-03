Trump lanza el 4 de julio cuentas con $1,000 para recién nacidos, incluidos hijos de inmigrantes

La administración del presidente Donald Trump pondrá en marcha este 4 de julio las llamadas Cuentas Trump, un nuevo programa de ahorro e inversión que otorgará $1,000 a los bebés nacidos entre 2025 y 2028, incluidos aquellos cuyos padres sean inmigrantes, siempre que el menor cumpla con los requisitos de ciudadanía estadounidense y tenga un número de Seguro Social.

La iniciativa será presentada como parte de las celebraciones por el aniversario 250 de EE.UU. y busca incentivar la creación de patrimonio desde la infancia mediante cuentas de inversión administradas por instituciones financieras privadas.

De acuerdo con información publicada por The Associated Press (AP), el dinero será invertido en fondos indexados vinculados al mercado bursátil estadounidense y permanecerá bloqueado hasta que el beneficiario cumpla 18 años. Los recursos únicamente podrán utilizarse para fines específicos, como la compra de una vivienda, estudios superiores o el inicio de un negocio.

¿Quiénes podrán recibir el apoyo de $1,000?

El incentivo federal estará disponible únicamente para los menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Aunque los padres podrán abrir cuentas para hijos mayores de edad infantil, estos ya no recibirán el depósito inicial del gobierno.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el estatus migratorio de los padres no será un impedimento para abrir la cuenta, siempre que el niño sea ciudadano estadounidense y reúna los requisitos establecidos.

Además del apoyo gubernamental, el programa permitirá aportaciones de familiares, empleadores y organizaciones. Los padres podrán depositar hasta $2,500 anuales antes de impuestos, mientras que el límite total de contribuciones privadas será de $5,000 por año.

Durante la presentación del proyecto, Trump aseguró que el objetivo es fortalecer la independencia económica de las nuevas generaciones.

“Estamos haciendo algo mucho mejor que darles una limosna a la próxima generación. Les estamos dando la propiedad del futuro de Estados Unidos”, afirmó el mandatario.

Millonarios impulsan el programa, pero también surgen críticas

Las Cuentas Trump ya cuentan con el respaldo de varios empresarios. Michael y Susan Dell anunciaron una donación de $6,250 millones para beneficiar a niños que no califican para el depósito federal, mientras que el director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, comprometió otros $250 millones.

También participarán empresas como Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ‘n Shake, que estudian incorporar aportaciones a estas cuentas como parte de sus prestaciones laborales.

No obstante, especialistas han cuestionado el programa al considerar que no atiende las necesidades inmediatas de las familias con menores ingresos. Organizaciones y analistas señalan que el beneficio llegará hasta que los niños cumplan la mayoría de edad, mientras que los recientes recortes a programas como Medicaid y SNAP podrían afectar a millones de familias en el presente.

Además, críticos advierten que las familias con mayores ingresos tendrán más posibilidades de incrementar el patrimonio de sus hijos mediante aportaciones adicionales, ampliando así la brecha económica. Según cálculos citados por AP, una inversión inicial de $1,000, con un rendimiento anual del 7%, alcanzaría aproximadamente $3,570 después de 18 años.

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